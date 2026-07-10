Estos son los puntos clave para comprar un coche eléctrico familiar

Escoger un carro conlleva varias responsabilidades, entre ellas, las necesidades que tenga el conductor, ya sea que busque un vehículo para dirigirse a su punto de trabajo o para traer mayor comodidad a su entorno familiar.

Carros eléctricos: a esta velocidad aumenta más el gasto de batería

Varios de los modelos y unidades que existen en el mercado automotor están diseñados para ofrecer los mejores beneficios a los hogares del país, ya que conocen los desafíos logísticos.

Dentro de esta ecuación, también se añade la transición a unidades eléctricas, las cuales han tenido un alto impacto en Colombia durante los últimos años, destacándose cada vez más ante los modelos tradicionales.

Es por ello que varias marcas de la industria han comenzado a plantear diferentes razones y argumentos por los cuales los usuarios con familias deberían considerar los vehículos eléctricos como una alternativa.

Los factores clave para escoger el vehículo eléctrico familiar

De acuerdo con Hyundai, existen varias formas de identificar el vehículo eléctrico familiar que mejor se adapta a las necesidades de cada usuario.

Según la compañía surcoreana, es fundamental analizar las especificaciones técnicas del vehículo y relacionarlas con las necesidades de uso. Uno de los aspectos clave es comparar la autonomía real con la homologada (WLTP). Esta última permite evaluar diferentes modelos, pero es importante tener en cuenta que la autonomía en condiciones reales, como viajes en autopista, con el vehículo cargado y el climatizador encendido, será menor a la cifra obtenida en laboratorio.

Para quienes buscan un vehículo eléctrico familiar, lo recomendable es elegir un modelo con una autonomía de entre 400 y 600 kilómetros, ya que, en condiciones reales de autopista a 120 km/h, puede permitir recorridos de entre 280 y 400 kilómetros sin necesidad de realizar una pausa para recargar.

En cuanto a la capacidad del maletero y el espacio adicional, los vehículos eléctricos familiares ofrecen varias ventajas. Al contar con motores más compactos, muchos fabricantes incorporan el denominado frunk, un pequeño compartimento de almacenamiento ubicado bajo el capó.

Los fabricantes recomiendan analizar las necesidades de movilidad de la familia antes de escoger un vehículo eléctrico. Foto: Getty Images

Con este espacio, los conductores cuentan con un almacenamiento de entre 20 y 60 litros, ideal para guardar cables y elementos de emergencia sin ocupar el maletero principal.

Finalmente, es importante conocer la velocidad de carga de la batería del vehículo eléctrico, ya que permite determinar la potencia con la que el automóvil puede recuperar su energía.

Si el usuario prioriza los puntos de carga fuera del hogar, lo recomendable es buscar vehículos que soporten potencias de carga de al menos 100 kW en adelante.

En cambio, las cargas realizadas en casa no representan una preocupación tan significativa, ya que el suministro de energía suele realizarse durante las horas en las que los integrantes de la familia se encuentran descansando.