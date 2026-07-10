Novia de James Rodríguez reveló la verdad de su relación y confesó cómo se conocieron

La relación entre James Rodríguez y Luisa Duque ha despertado la curiosidad de los seguidores del capitán de la Selección Colombia desde que comenzaron a aparecer juntos en distintos eventos y publicaciones.

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Aunque ambos han preferido mantener su romance con un bajo perfil, la modelo e influencer decidió abrir su corazón y romper el silencio frente a su vida personal durante una entrevista con la revista Soho. En conversación con la revista, habló de sus inicios, su crecimiento profesional y de cómo comenzó su historia de amor con el futbolista.

Antes de convertirse en una figura conocida por su relación con James, Luisa ya había empezado a construir su propio camino en el mundo del modelaje. Según contó, las oportunidades llegaron desde muy joven gracias a su apariencia física, heredada de su madre, lo que llamó la atención de diferentes marcas interesadas en trabajar con ella.

En ese momento vivía en Pereira, Risaralda, pero los constantes viajes a Medellín para cumplir compromisos laborales terminaron cambiando el rumbo de su vida. Aunque su padre prefería que siguiera un camino más tradicional, ella decidió apostar por su independencia y mudarse a la capital antioqueña para estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Con solo 19 años, Luisa tuvo que aprender a sostenerse por cuenta propia, compartir vivienda con una amiga, asistir a castings y asumir responsabilidades propias de la vida adulta. Esa etapa le permitió desarrollar disciplina y entender que debía responder por sí misma si quería que su proyecto de vida funcionara.

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¿Cómo conoció a James Rodríguez?

Un año después de instalarse en Medellín fue conoció a James Rodríguez. De acuerdo con su relato, el encuentro ocurrió en 2023, justo cuando estaba a punto de iniciar sus estudios universitarios. Sin embargo, el romance avanzó rápidamente y terminó transformando por completo sus planes.

La relación comenzó poco antes de la Copa América, un momento que también representó el inicio de una nueva realidad para Luisa, pues pasó de ser una joven enfocada en su carrera a compartir la vida con uno de los futbolistas colombianos más reconocidos a nivel internacional, una situación que la llevó a adaptarse a la atención constante de los medios y a los comentarios que suelen rodear la vida de las figuras públicas.

Luisa María Duque - James Rodríguez Foto: Instagram @luisamariaduque11 / Getty Images

Durante estos años, la pareja ha vivido en diferentes países debido a los compromisos deportivos de James. Madrid y, posteriormente, México fueron algunos de los lugares donde establecieron su hogar.

Ante la imposibilidad de asistir de manera presencial a la universidad por los constantes viajes, Luisa optó por continuar su formación a través de un programa virtual de Administración. Así ha logrado combinar sus estudios con los desplazamientos, los torneos y las concentraciones del futbolista, aprovechando cualquier espacio libre para avanzar en su carrera.