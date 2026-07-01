Novia de James Rodríguez recordó los ‘outfits’ que ha lucido en el Mundial 2026 y desató reacciones

María Luisa Duque volvió a dar de qué hablar en redes sociales durante el Mundial 2026, pues compartió la recopilación de algunos de los looks que ha usado mientras acompaña a James Rodríguez en el torneo.

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Desde el inicio de la Copa del Mundo, la joven ha utilizado su cuenta de Instagram para mostrar detalles de su experiencia acompañando al capitán de la Selección Colombia en lo que sería su última participación mundialista.

Además de compartir momentos relacionados con los partidos y el ambiente alrededor del campeonato, también ha documentado algunos de su selecciones en cuanto a prendas de vestir.

En varias publicaciones, María Luisa ha dejado ver propuestas que mantienen una línea marcada por prendas deportivas, referencias a la Selección Colombia y elementos inspirados en camisetas y estilos de otras épocas, una combinación que ha generado comentarios entre quienes siguen sus apariciones durante el torneo.

La joven modelo es tendencia en redes sociales. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Instagram @luisaduquee

Recientemente, la creadora de contenido publicó una historia en Instagram bajo el mensaje “Junio hasta ahora”, donde reunió cuatro de los outfits que ha lucido en diferentes momentos del Mundial.

Uno de ellos estuvo compuesto por una camiseta roja de Colombia con detalles de estilo retro, acompañada por botas altas negras y un sombrero vueltiao, una pieza tradicional colombiana que complementó el conjunto.

En otra de las fotografías aparece con un look más deportivo para asistir al estadio: una camiseta amarilla de la Selección Colombia con detalles azules y shorts oscuros. La imagen fue tomada en las afueras del escenario deportivo y reflejó el ambiente alrededor de los partidos.

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La tercera elección estuvo centrada en una camiseta blanca con elementos inspirados en uniformes clásicos de Colombia. El diseño hace parte de la nueva colección de Adidas para la Tricolor.

Finalmente, incluyó una imagen tomada durante un momento de descanso, en la que aparece usando vestido de baño de dos piezas y gorra, en un contexto distinto al de las jornadas deportivas.

Luisa María Duque, novia de James Rodríguez. Foto: Instagram @luisamariaduque11

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron especialmente la variedad de estilos y la forma en que incorporó los colores representativos del país en varias de sus elecciones.