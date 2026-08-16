“Algo de dignidad, por favor”: el reclamo de José Patiño tras hallar pertenencias de su padre fallecido tiradas en la calle

El periodista José Fernando Patiño hizo un llamado público a la Alcaldía de Cali para que se protejan y resguarden las pertenencias de las familias damnificadas tras el desplome del edificio Torres de Limonar.

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La solicitud surge en medio de la tragedia ocasionada por el sismo de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia, un movimiento telúrico que cobró la vida de su padre, Darío Patiño Rivera, de 78 años, cuyo cuerpo fue recuperado de los escombros tras varios días de búsqueda.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el comunicador expresó su profunda consternación al encontrar los objetos personales de los residentes expuestos entre los escombros de la zona del desastre.

El tema ya lo había abordado en entrevista con SEMANA este domingo y había insistido en la importancia de conservar estos objetos por la memoria que significan para sus familiares.

En su mensaje, Patiño enfatizó que, aunque los artículos puedan parecer menores para terceros, para las familias representan un tesoro invaluable cargado de recuerdos y fragmentos de la vida de sus seres queridos.

“Bueno, volví aquí a la zona del desastre donde cayó mi papá y así están las pertenencias de las personas que vivieron en Torres de Limonar. No, hace falta algo de dignidad, por favor. Yo sé que puede ser esto mínimo, pero para muchas personas que esas pertenencias no tengan valor... Para muchas personas es diferente, pero eso para nosotros es un tesoro”, manifestó el periodista en su grabación.

Ante esta situación, Patiño solicitó directamente a las autoridades locales tomar medidas inmediatas para salvaguardar el patrimonio emocional de los afectados. Entre sus propuestas, pidió conservar las carpas en espacios comunitarios del sector donde ya hay custodia de todo aquello que pueda ser rescatado.

“Por favor, Alcaldía, pónganle una carpa, llévenlo al Salón Comunal, la Iglesia de Capri, (...) la Arquidiócesis de Cali. Esto es humanidad, esto es dignidad. Hay muchas personas que están enterrando hoy a sus seres queridos, que están esperando a que salgan de allá, como yo apenas puedo llegar hoy a poder buscar algo de mi padre y no se justifica tener las pertenencias de esta manera. Por favor, alcalde de Cali, por favor, ¿usted qué haría?”, agregó el periodista.

La denuncia se produce en uno de los momentos más difíciles para el comunicador y su círculo cercano, quienes confirmaron el trágico fallecimiento de Darío Patiño Rivera después de jornadas de intensa angustia y labores de rescate en el edificio colapsado.

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A través de un pronunciamiento oficial en su cuenta de Instagram, la familia dio a conocer la dolorosa noticia y agradeció el respaldo recibido por parte de la ciudadanía y los equipos de emergencia.

“Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”, detalló la publicación. Asimismo, el periodista expresó su gratitud hacia los rescatistas, voluntarios, vecinos y medios de comunicación que los acompañaron durante el proceso de búsqueda.