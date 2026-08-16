Último día para donar: la lista urgente de alimentos y kits de aseo para llevar a El Campín tras el terremoto

Tras las recientes afectaciones causadas por el sismo registrado en el país, Asocapitales, en alianza estratégica con la Cruz Roja Colombiana, activó un plan de respuesta que ha permitido gestionar más de 15.000 cajas de ayuda humanitaria dirigidas a los municipios impactados.

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A esta movilización logística e institucional se ha sumado un esfuerzo conjunto con la Alcaldía Mayor de Bogotá en el centro de acopio principal habilitado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde se reciben aportes comunitarios bajo especificaciones operativas estrictas para agilizar la entrega.

De acuerdo con los reportes consolidados por Asocapitales, la organización mantiene en ejecución siete estrategias transversales destinadas al acompañamiento integral de las administraciones locales golpeadas por el evento sísmico.

Hasta la fecha, el equipo técnico ha elaborado 27 informes de situación grounded en más de 700 asistencias técnicas en áreas clave como gestión del riesgo, planeación territorial, desarrollo económico, medioambiente y hacienda pública.

Asimismo, la entidad confirmó el despliegue de 45 profesionales especializados en territorio, encargados de coordinar las solicitudes identificadas a través del Banco de Necesidades, Talento y Capacidades Especializadas, mediante el cual se han tramitado más de 50 requerimientos prioritarios.

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Dentro del componente de solidaridad corporativa, el personal administrativo y técnico de la asociación realizó una contribución voluntaria de un porcentaje de su salario para financiar acciones directas de atención en campo.

Paralelamente a la gestión institucional, las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín funcionan como el eje neurálgico de recepción de insumos en la capital, operado en conjunto por la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá, Sencia, Corfi Colombiana y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Según la información oficial emitida por el punto de acopio, las autoridades solicitan a los ciudadanos enfocar sus aportes en kits estructurados previamente o en alimentos específicos de urgencia:

Kits de Alimentos (“Mercado para una familia”): Incluyen arroz blanco, aceite vegetal, harina de maíz, pasta, lentejas, frijol, atún en lata, azúcar, sal, panela, chocolate y café. Se solicita a la ciudadanía entregarlos armados, empacados y rotulados expresamente con la etiqueta “Donación” o “Mercado” para optimizar los tiempos de clasificación en los centros de distribución.

Incluyen arroz blanco, aceite vegetal, harina de maíz, pasta, lentejas, frijol, atún en lata, azúcar, sal, panela, chocolate y café. Se solicita a la ciudadanía entregarlos armados, empacados y rotulados expresamente con la etiqueta “Donación” o “Mercado” para optimizar los tiempos de clasificación en los centros de distribución. Insumos de Urgencia Individual: Sal, azúcar y aceite en presentación pequeña.

Sal, azúcar y aceite en presentación pequeña. Kits de Aseo Familiar: Compuestos por jabón de baño, cepillos de dientes (adulto y niño), crema dental, shampoo , desodorante, papel higiénico, toallas higiénicas y afeitadoras, empacados y marcados como “kit de aseo”.

Compuestos por jabón de baño, cepillos de dientes (adulto y niño), crema dental, , desodorante, papel higiénico, toallas higiénicas y afeitadoras, empacados y marcados como “kit de aseo”. Línea de Hábitat y Pernocte: Cobijas sencillas, juegos de sábanas sencillos, colchonetas sencillas (medidas 1,20 x 1,90 m), almohadas y toldillos. Las entidades organizadoras enfatizan que todos los productos textiles y de descanso deben ser estrictamente nuevos.

Ayuda humanitaria desplegada y guía para donar en el Estadio El Campín. Foto: Tomado de redes sociales

Las imágenes aéreas del complejo deportivo evidencian la logística montada en los parqueaderos colindantes al estadio y al Movistar Arena, donde camiones de carga pesada y unidades de la Cruz Roja reciben las donaciones clasificadas por voluntarios y brigadistas para su posterior despacho a las zonas afectadas.

Ayuda humanitaria desplegada y guía para donar en el Estadio El Campín. Foto: Tomado de redes sociales

Las directivas de las organizaciones recuerdan que el canal oficial de recepción física en la capital continuará operando según la disponibilidad de recepción informada en los canales institucionales.

La meta de las autoridades radica en mantener el flujo constante de insumos hacia las familias damnificadas, garantizando la transparencia en el inventario y el correcto embalaje de los suministros.