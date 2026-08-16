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Miedo en hospital de Norte de Santander: tras ataque con drones, ELN hostigó traslado de militares heridos; todo quedó en videos

Personal médico y trabajadores tuvieron que resguardarse en medio de la tensión.

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María Fernanda Orjuela Espitia

María Fernanda Orjuela Espitia

16 de agosto de 2026 a las 7:51 a. m.
Momentos de pánico en Ábrego tras ataque con drones explosivos del ELN.
Momentos de pánico en Ábrego tras ataque con drones explosivos del ELN. Foto: Redes sociales

Momentos de angustia quedaron registrados en video dentro del hospital de Ábrego, Norte de Santander, durante un hostigamiento atribuido al ELN que, según los reportes conocidos, buscaba impedir el traslado hacia Ocaña de varios militares que habían resultado heridos horas antes.

Habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 10 de agosto.
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Las imágenes muestran la tensión que se vivió dentro del centro asistencial mientras trabajadores buscaban refugio y permanecían agachados en diferentes puntos de las instalaciones. La situación generó temor entre quienes se encontraban en el lugar ante el riesgo de quedar en medio de la acción armada.

El hostigamiento se produjo después de un grave ataque contra tropas del Grupo de Caballería Liviano N.° 7, agregado operacionalmente a la Trigésima Brigada, que adelantaba labores de seguridad sobre un corredor vial del municipio de Ábrego.

Ataque con drones dejó un soldado muerto

Según informó el Ejército Nacional, durante la noche del sábado 15 de agosto los uniformados fueron atacados con aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos, acción atribuida al Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN.

En medio de la ofensiva, fueron lanzados más de nueve artefactos explosivos contra la unidad militar. Uno de ellos impactó a las tropas y dejó gravemente herido al soldado profesional Neiver Madera Ricardo, quien posteriormente murió debido a la gravedad de sus lesiones.

Otros cinco integrantes del Ejército resultaron heridos y fueron atendidos inicialmente en Ábrego. Además, un vehículo blindado utilizado por los militares para desarrollar labores de seguridad y protección de la población civil resultó afectado por las explosiones.

Cuando se adelantaban las acciones para trasladar a los uniformados heridos hacia Ocaña, se registró el hostigamiento en el hospital de Ábrego. La situación quedó captada en los videos que posteriormente comenzaron a circular y en los que se observa a varias personas intentando ponerse a salvo.

Escena donde quedó el vehículo de quienes habrían sido robados.
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Ejército reforzó la seguridad en la zona

Tras los ataques, el Ejército informó que reforzó de manera inmediata su dispositivo de seguridad con apoyo de capacidades de la Aviación del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el propósito de asegurar el sector y evitar nuevas acciones contra la población y la Fuerza Pública.

El Ministerio de Defensa rechazó el ataque con drones explosivos y señaló que este tipo de acciones pone en riesgo tanto a los uniformados como a los habitantes de las zonas donde se desarrollan las operaciones.

“El ELN demuestra, una vez más, su desprecio por la vida de los colombianos”, manifestó la cartera de Defensa al pronunciarse sobre lo sucedido.

Las autoridades anunciaron que los hechos serán puestos en conocimiento de los organismos competentes para avanzar en las investigaciones y acciones judiciales correspondientes, mientras continúa reforzada la presencia de la Fuerza Pública en esta zona de Norte de Santander.