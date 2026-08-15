Desempolvando carpetas: el destape judicial de los presuntos vínculos de políticos con el ELN

Con el inicio del nuevo gobierno se podrían reactivar varios procesos, investigaciones y expedientes relacionados con los vínculos del grupo terrorista ELN con sectores de la política, empresarios, contratistas y funcionarios de alto nivel. Fuentes judiciales le confirmaron a SEMANA que varias de estas investigaciones prácticamente se paralizaron en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, sobre todo en temas relacionados con Arauca, Chocó y Norte de Santander, entre otros departamentos.

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Incluso, hay graves declaraciones de exmiembros del grupo armado que hasta ahora no han sido tenidas en cuenta en las investigaciones y que salpicarían a estas personas. ¿Se reactivará la elenopolítica?