FF. MM. verifican posible montaje del ELN en medio del bombardeo que habría dejado campesinos heridos en el Catatumbo

SEMANA conoció, por fuentes al interior de las Fuerzas Militares y el Ejército Nacional, que se está verificando un posible montaje que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría orquestado para torpedear el primer bombardeo que ordenó el Gobierno de Abelardo De La Espriella contra ese grupo armado ilegal.

La inteligencia trata de determinar si el mensaje que lanzó el presidente Abelardo De La Espriella cerca de la medianoche entre el 10 y el 11 de agosto, justo cuando se estaba llevando a cabo la operación militar, habría alertado a los guerrilleros para que buscaran una forma de “deslegitimar” la operación.

Durante esa declaración, el mandatario manifestó: “Doce de la noche, en este momento acabo de culminar una importante reunión en el Ejército y mañana (martes 11 de agosto) voy a tener grandes noticias para Colombia. ¡Firme por la patria!”.

La inteligencia militar verifica si ese mensaje habría alertado a los guerrilleros en el Catatumbo para, al parecer, organizar una situación que desacreditara la primera operación de gran escala ordenada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Gobierno De La Espriella responde a grave denuncia tras bombardeo en el Catatumbo: “Protección de la población”

Fuentes militares consultadas por esta revista manifestaron que ese plan habría incluido el uso de un dron cargado con explosivos improvisados que, aparentemente, utilizaron para atacar a la población civil que terminó afectada en medio de la operación militar que se adelantaba en el Catatumbo.

Esa sería una de las principales imprecisiones que hoy tendría esta historia. Mientras el ministro de Defensa, Jorge Mora, ha insistido en que la operación se llevó a cabo entre los municipios de Tibú y San Calixto, la Defensoría del Pueblo alertó que los campesinos que habrían resultado heridos tras la operación estaban en una zona rural entre Tibú y San Calixto.

Esa confusión entre el lugar de la operación militar y la zona donde habrían resultado heridos tres campesinos fue el origen de la verificación que iniciaron las Fuerzas Armadas sobre un posible sabotaje del ELN a la operación de las Fuerzas Militares.

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que, desde 2025, el ELN ha ejecutado 45 atentados terroristas con el uso de drones cargados con explosivos en el Catatumbo, que han dejado 13 muertos y 22 heridos entre la población civil, así como 11 fallecidos y 46 heridos entre integrantes de la Fuerza Pública.

Silvana Guerrero, comandante de guerra del Frente Nororiental del ELN, difundió un video en el que aseguró que el bombardeo en “la vereda Sinaí, en San Calixto (Norte de Santander)”, dejó afectaciones a campesinos y viviendas en el sector. Esto dejaría en evidencia la imprecisión que hoy investiga el Ejército.

La Defensoría del Pueblo denunció que varias organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han denunciado que por lo menos tres campesinos, entre ellos una mujer de 44 años, resultaron heridos en medio de la operación militar ordenada por el Gobierno nacional. Ahora, el caso queda en manos de las autoridades competentes para su investigación.