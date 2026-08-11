Así es el trabajo de los “rescatistas” de cuatro patas de la Policía y el Ejército después del terremoto

Las secuelas del terremoto de 7.4 grados que dejó más de 150 víctimas fatales siguen sin poder ser medidas con exactitud.

Casas y edificios colapsadas. Viviendas que no se pueden habitar porque en cualquier momento se pueden caer, gritos de auxilio de personas sepultadas por los escombros muestran la pesadilla que se vive en Cali, Pereira, Manizales y Chocó luego de que la tierra se estremeciera.

Guías y caninos en labores de búsqueda luego del terremoto. Foto: Policía

El desespero de familiares y amigos para ubicar a sus seres queridos se ve en casa pieza de cemento que levantas para intentar llegar a quienes se encuentran atrapados.

En medio de estas labores se ha hecho fundamental el trabajo de los perros entrenados de la fuerza pública en labores de búsqueda y rescate.

Urko, Nala2, Polo4, Perla4 , Jupiter y Urbi son caninos con varios años de entrenamiento en el Ejército en estas actividades.

Desde la institución militar indicaron que “están especializados en búsqueda y rescate, mientras que Júpiter y Urbi trabajan en rastro específico. Detrás de cada uno hay un soldado que conoce sus señales, sus tiempos y esas pequeñas costumbres que terminan convirtiéndose en una conexión que va más allá del entrenamiento”.

Perro del Ejército entrenado en la búsqueda de personas. Foto: Ejército

Cada uno de estos “rescatistas” de cuatro patas tiene una especialidad, una apariencia y una forma particular de comportarse, todos comparten algo esencial: la confianza en su guía.

“Un binomio nace después de muchas jornadas juntos, de aprender a interpretar un movimiento y de saber cuándo una señal significa avanzar, detenerse o volver a buscar”, indicaron desde el Ejército.

Pero además de los caninos, están los hombres del Ejército entrenados en búsqueda y rescate de personas.

Botas de trabajo, camuflado, guantes, tapa bocas, gafas y casco hacen parte de la indumentaria que tienen los soldados de la unidad de búsqueda del Ejército.

Esta vez los militares no portan un fusil, están cargados de compromiso y convicción de apoyar a quienes necesitan de ellos. Las toneladas de hierro retorcido y de escombros no son limitantes para estos uniformados que a toda costa buscan rescatar a quienes quedaron inmóviles luego del temblor que demostró lo duro fuerte e impredecible que es la naturaleza.

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