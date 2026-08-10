¿Cuánto tiempo duró el terremoto? El Servicio Geológico reportó detalles del evento que estremeció a Colombia

El terremoto que se vivió en Colombia fue para muchos el más largo de su vida. En una publicación, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó cuál fue la duración exacta del movimiento telúrico que estremeció a Colombia.

🔴 Terremoto sacude a Colombia EN VIVO: sube a 132 la cifra de muertos

En un hilo de X, la entidad aseguró que en “el caso del 𝐬𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐚𝐫, 𝐥𝐚𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚𝐧𝐚𝐬 𝐚𝐥 𝐞𝐩𝐢𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐚𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝟗𝟎 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐲 𝟐 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨𝐬 de movimiento significativo".

Pereira en ruinas. Duras imágenes de la ciudad tras el terremoto que se vivió en Colombia Foto: Anadolu via Getty Images

La publicación recoge el sentimiento de muchos colombianos alrededor de la extensa duración del terremoto. “Algunos de ustedes nos han contado que lo sintieron durante mucho tiempo y otros, por menos tiempo. Esto es posible porque nuestra percepción del movimiento depende de todas las condiciones que mencionamos anteriormente”, agregó.

La entidad dedicó varias de sus publicaciones a explicar científicamente lo que ocurre cuando una tragedia como la de este lunes sucede en el país.

Residentes buscan entre los escombros tras el terremoto que azotó Pereira, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Miguel Angel Lopez) Foto: AP Photo/Miguel Angel Lopez

El coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia apareció en video detallando lo que había sucedido y adviertiendo que ni los sismos ni las réplicas se pueden predecir. “Colombia tiembla bastante porque estamos en una zona compleja geologicamente”, aclaró y dijo que al mes se registran 2.500 eventos que pueden ni siquiera ser detectados en la población.

En otra publicación también respondió a una de las dudas sobre el efecto que tienen esos movimientos en los volcanes.

“¿Este sismo podría relacionarse con emisiones de ceniza o actividad del volcán Puracé? Este evento sísmico no tiene relación alguna con el comportamiento actual del volcán ni provocó emisiones de ceniza. El volcán Puracé-cadena volcánica Los Coconucos se mantiene en estado de alerta Naranja y desde el SGC reportaremos oportunamente cualquier cambio en su actividad", aclaró.

Trágico saldo de víctimas

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) informó que el terremoto deja hasta el momento 132 personas fallecidas en Colombia y más de 570 heridas. Del total, 87 muertes y 483 lesionados se registran en ciudades capitales, según el balance preliminar con corte a las 5:30 p. m.

Pereira concentra la mayor cifra de víctimas mortales, con 60 fallecidos, seguida de Cali, con 15; Quibdó, con ocho, y Manizales, con cuatro. Estas cuatro ciudades y Armenia permanecen en alerta roja, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Imágenes aéreas de Cali, tras el terremoto. (AP Photo/Santiago Saldarriaga) Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

En Manizales, capital del departamento de Caldas, las autoridades registran cerca de 4.000 damnificados y 160 estructuras afectadas. Según Jorge Eduardo Rojas, alcalde de la ciudad, no hay personas desaparecidas.

“No los vamos a dejar solos”: Abelardo De La Espriella anunció que la prioridad es rescatar a quienes estén bajo los escombros

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que la ciudad tendrá toque de queda desde las 8:00 p. m. y hasta las 6:00 a. m. del martes 11 de agosto. Una decisión similar tomó el alcalde de Manizales.

“A las familias afectadas les enviamos un mensaje: no los vamos a dejar solos. Están en nuestro corazón y les vamos a tender la mano con toda decisión”, aseguró el presidente Abelardo De La Espriella, quien llegó a Chocó para atender la emergencia, mientras el vicepresidente, José Manuel Restrepo, llegó a Caldas.