En medio de lágrimas, alcalde de Pereira anunció toque de queda, suspensión de clases, urgencia manifiesta y otras medidas tras terremoto

El rostro del alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, refleja la situación que atraviesa la ciudad: tristeza y dolor. Este lunes 10 de agosto, cuando un terremoto de 7.4 sacudió el municipio que dirige, el mandatario tuvo que anunciar medidas especiales para atender, entre otras situaciones, el orden público en las calles.

Pereira registra 23 de los 111 fallecidos que ha dejado la tragedia, según las primeras informaciones. Hay edificios, calles, centros educativos, casas y vías destruidas. La ciudad, en algunos tramos, está en ruinas, mientras la cifra de heridos aún no había podido establecerse con precisión hasta la tarde de este lunes.

Los residentes buscan entre los escombros después de que un terremoto azotara Pereira, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. Foto: AP Photo/Miguel Angel Lopez

El alcalde Salazar convocó a una rueda de prensa, en la que le costó informar a los medios sobre la situación. Sus ojos reflejaban que había llorado tras lo ocurrido con los habitantes de la ciudad.

“Hasta mañana a las 5:00 de la mañana se prohíbe la circulación de carros porque necesitamos que los organismos de socorro puedan transitar sin dificultades. Las motos sí pueden movilizarse. Desde hoy lunes, a las 6:00 p. m., decretamos toque de queda hasta las 5:00 a. m. de mañana para proteger al comercio de la ciudad. El toque será en el centro, en la Comuna Universidad y el Subcentro Cuba. Esto, entre otras decisiones”, informó con la voz entrecortada.

Las clases, según reportó, están suspendidas y se desconoce la fecha de regreso de los estudiantes a los colegios. “Es hasta nueva orden porque tenemos muchas estructuras de instituciones educativas comprometidas. En los próximos minutos estaremos indicando a dónde pueden llegar las personas que quedaron en la calle producto del sufrimiento de la infraestructura de sus viviendas. Estarán en albergues. Se les dará atención humanitaria”, precisó.

Salazar afirmó que decretó la calamidad pública y la urgencia manifiesta como figuras jurídicas para contratar bienes y servicios destinados a enfrentar la tragedia. “Cancelamos las fiestas de la cosecha”, informó el mandatario.

También anunció que la Alcaldía avanza en la contratación de ingenieros para evaluar las infraestructuras tras el terremoto. “Necesitamos el apoyo del Gobierno nacional, es una tragedia difícil para los pereiranos”, dijo. El presidente Abelardo De La Espriella prometió visitar la ciudad en las próximas horas.

Varios carros fueron aplastados por los escombros que dejó el terremoto en Pereira, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. Foto: AP Photo/Vladimir Encima

En medio de la conferencia de prensa, donde el mandatario se secó sus lágrimas varias veces con un pañuelo, reportó que el hospital público de mascotas también resultó averiado tras el fuerte sismo.

“Hay muchos heridos, no tenemos una cifra oficial. Están colapsadas las clínicas y los hospitales de la ciudad. Tenemos varios centros médicos que no están recibiendo sino urgencias producto de la tragedia”, contó a los medios.

Los residentes y la Policía ayudan a sobrevivientes sacados de los escombros después del terremoto en Pereira, Colombia. Foto: AP Photo/Miguel Angel Lopez

El alcalde se reunirá en la tarde de este lunes con el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo. Mientras tanto, la ciudad enfrenta otro problema serio: las dificultades en las comunicaciones de telefonía celular.