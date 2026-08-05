Pereira cerró la ‘Semana de las políticas públicas’ con avances en inclusión, deporte y atención social

Con avances en las políticas públicas para habitantes de calle, adultos mayores, diversidad sexual y promoción del deporte, la Alcaldía de Pereira cerró la ‘Semana de las políticas públicas’, destacando el fortalecimiento de la inversión social y la ampliación de la cobertura en la atención a poblaciones prioritarias.

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Uno de los principales resultados presentados durante el balance corresponde a la política pública para ‘Habitante de calle y en calle’, que alcanzó un avance acumulado del 91 %, 21 puntos porcentuales más que el año anterior. Según las cifras publicadas, durante 2025 se realizaron 25.992 atenciones con una inversión superior a los 7.426 millones de pesos, beneficiando principalmente a personas entre los 29 y 59 años y con una cobertura mayoritaria en la zona urbana de Pereira.

La secretaria de Desarrollo Social, Martha Cecilia Alzate, destacó que, como parte de esta política pública, durante 2025 se lograron 222 casos exitosos de resocialización.

Secretaria de Desarrollo Social, Martha Cecilia Alzate Foto: ALCALDÍA DE PEREIRA / API

Otro de los mayores avances se registró en la política pública de ‘Adulto mayor’, que alcanzó un cumplimiento del 92 %, equivalente a un incremento de 51 puntos porcentuales frente a 2024. Con una inversión superior a los 17.145 millones de pesos, se realizaron 209.800 atenciones y se fortaleció la atención integral para esta población, ampliando la cobertura de personas mayores en condición de vulnerabilidad, que pasó de 10.931 beneficiarios en 2024 a 12.099 en 2025.

En materia de inclusión, la política pública de ‘Diversidad sexual’ reportó un avance acumulado del 86 %. Durante la vigencia se realizaron 35.432 atenciones con una inversión superior a los 1.073 millones de pesos. Según el balance presentado, los resultados evidencian un crecimiento sostenido en la atención a la población LGBTIQ+, especialmente entre personas de 10 a 44 años, fortaleciendo las acciones institucionales orientadas a garantizar derechos, reducir brechas y promover una ciudad más incluyente.

Sobre estos resultados, Sara Sofía Valencia Cifuentes, integrante de la comunidad diversa, aseguró que la Oficina de Diversidad Sexual ha sido fundamental para el bienestar de muchas personas LGBTIQ+ en Pereira. Destacó, además, la importancia del enfoque diferencial para generar oportunidades de empleo, facilitar el acceso a los servicios de salud y brindar apoyo en los procesos de cambio de documentos.

En el área deportiva, la política pública ‘Pereira activa y saludable’ alcanzó un avance del 56,3 % en la línea estratégica ‘Ciudad activa’, orientada a promover el acceso al deporte, la recreación y la actividad física. Durante la vigencia se realizaron 90.028 atenciones, respaldadas por una inversión superior a los 6.782 millones de pesos.

La secretaria de Deporte y Recreación, Sandra Milena Grajales Ocampo, señaló que este corresponde al primer año de implementación de la política pública en la línea ‘Ciudad activa’ y aseguró que la meta es continuar fortaleciendo los programas dirigidos a la población, así como mejorar la infraestructura deportiva del municipio.