‘Expoferia de vehículos eléctricos e híbridos 2026’: lugar, fechas y las más de 20 marcas que estarán

Durante tres días, Bogotá será el escenario de una de las vitrinas más importantes para la movilidad sostenible en Colombia, cuando se realice la ‘Expoferia de vehículos eléctricos e híbridos 2026’, un evento que reunirá a más de 20 marcas del sector automotor y de soluciones de movilidad eléctrica.

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La feria tendrá lugar en el centro comercial ‘Carrera’, ubicado en el occidente de la capital. Allí se ofrecerá una muestra de automóviles, SUV, motocicletas, bicicletas eléctricas y otras alternativas de movilidad, además de espacios de asesoría especializada y opciones de financiación para los interesados en adquirir un vehículo.

¿Qué marcas participarán?

Los organizadores confirmaron la participación de más de 20 expositores del ecosistema de movilidad eléctrica e híbrida, entre las que se encuentran marcas relevantes como:

Chevrolet.

Ford.

MG.

BYD.

Volvo.

Hyundai.

Kia.

BAIC.

GAC.

Smart.

Cupra.

NIU.

Gogoro.

E-Bikes.

Elemotor.

Todo girará en torno a vehículos eléctricos. Foto: Getty Images

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Además de fabricantes de vehículos, también participarán empresas relacionadas con infraestructura de carga, seguros, financiación y soluciones tecnológicas para la movilidad eléctrica.

La organización informó que la entrada será gratuita y que los visitantes podrán:

Conocer los modelos eléctricos e híbridos más recientes.

Comparar diferentes marcas en un mismo lugar.

Recibir asesoría personalizada.

Acceder a descuentos exclusivos de feria.

Conocer alternativas de financiación.

Resolver dudas sobre autonomía, carga y costos de operación.

Los organizadores aseguran que el objetivo es acercar a los consumidores a las nuevas tecnologías de movilidad y facilitar la decisión de compra mediante la comparación directa entre diferentes fabricantes.

Un mercado que sigue creciendo

La feria se realizará en un momento de fuerte expansión del mercado de vehículos electrificados en Colombia.

De acuerdo con cifras de la ANDI y Fenalco, durante el primer semestre de 2026 se matricularon 24.477 vehículos eléctricos y 44.605 híbridos, para un total de 69.082 unidades, reflejando el crecimiento sostenido de este segmento en el país.

Una muestra del auge de estos vehículos es el éxito que está teniendo el Tesla Model Y, que se consolidó como el vehículo más vendido del mercado colombiano, un hecho que evidencia el mayor interés de los consumidores por este tipo de tecnologías.

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¿Dónde y cuándo será?

Fechas: del 20 al 23 de agosto de 2026.

del 20 al 23 de agosto de 2026. Lugar: Centro Comercial Carrera.

Centro Comercial Carrera. Ciudad: Bogotá.

Bogotá. Entrada: gratuita, con registro previo para los visitantes.

Los organizadores esperan que el evento se convierta en un punto de encuentro para fabricantes, distribuidores, entidades financieras y consumidores interesados en conocer las últimas innovaciones en movilidad sostenible, así como las oportunidades comerciales disponibles durante los cuatro días de feria.