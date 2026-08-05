Omar Pérez dio a conocer de qué equipo es hincha en Colombia y le rompió el corazón a Santa Fe: sorpresa total

Omar Pérez es considerado uno de los mejores volante 10 que pasó por el fútbol colombiano en los últimos años. Su visión de juego y facilidad para recrear el juego colectivo y solucionar con sus toques jugadas ofensivas, le permiten tener una gran posición en el FPC, a tal punto de ser recordado como uno de los extranjeros que más aportó en las canchas de Colombia.

Negocio inminente entre Deportivo Cali y Atlético Nacional: fichaje a préstamo por un año

Jhon Lucumí: gigante de Inglaterra se entromete en su llegada a Juventus; carrera tomaría otro rumbo

Muy recordado en el fútbol colombiano por amigos y rivales, Omar Pérez se quedó viviendo en Colombia, tiene negocios y no está muy lejos del fútbol colombiano. En las últimas horas, el exjugador argentino atendió una entrevista en un pódcast que varios de sus colegas hacen en redes sociales.

En el espacio El Camerino, donde aparecen Orlando Berrío, Macnelly Torres y Andrés Cadavid, Omar Pérez el invitado, quien contó detalles de su paso por el fútbol colombiano, siendo la Copa Sudamericana 2015 el título más importante que pudo ganar en sus años de carrera en el país. Además, hizo parte de la época de gloria del equipo rojo con siete títulos en el FPC.

Ante la pregunta, de cuál equipo es hincha en el fútbol colombiano, Omar Pérez sorprendió al confesar que tiene el “corazón dividido” y no fue contundente al decir que Santa Fe, tal como muchos daban a entender. El exjugador fue claro al decir que, más allá de lo logrado con el león, siente un gran cariño por el Junior de Barranquilla.

Omar Pérez, exjugador argentino que superó un infarto. Foto: Getty Images

“Junior me abrió las puertas, después todo lo que se vivió en Santa Fe”, dijo Omar Pérez, antes de atacar la pregunta de Orlando Berrío sobre si tiene el corazón dividido. “Sí. Me quedó el sinsabor de lo que pasó en (Independiente) Medellín, fue poco el tiempo allí y estuvimos en la final contra el América”, agregó.

Omar Pérez, campeón con el Junior

Su respuesta se debe a que antes de brillar con Santa Fe, vivió un buen momento en el Junior de Barranquilla cuando llegó de Argentina. Omar Pérez estuvo presente en la considerada mejor final de torneos cortos ante Atlético Nacional en el 2004 y fue su primer título en Colombia.

Luego de la estrella con el Junior, pasó al Independiente Medellín, donde estuvo poco tiempo, pero fue finalista de la Liga Colombiana, que perdió ante América de Cali en el 2008. En el 2009, pasó a Santa Fe y ganó la Copa Colombia, con la que empezó el camino de gloria con el club bogotano.