¿Es un buen momento para vender su carro usado en Colombia? Así está el mercado actualmente

El mercado de los vehículos usados en Colombia pasa por un muy buen momento; una muestra de ello es la cantidad de traspasos realizados ante las autoridades de tránsito. Así, nace una pregunta para los millones de propietarios de vehículos usados en el país: ¿es este el momento indicado para hacer un cambio de vehículo y vender mi automóvil usado?

Marcas de carros que menos se devalúan en el mercado colombiano

La actualidad del mercado de los vehículos usados

De acuerdo con las estadísticas de Andemos (Asociación Nacional de Movilidad Sostenible en Colombia), entre enero y julio de 2026, se superaron los 505.000 traspasos de vehículos usados, representando un aumento del 4,2 % frente al mismo periodo de 2025.

Basado en esta misma fuente de datos, los meses de mayor dinamismo fueron marzo, con un incremento del 12,1 %, y febrero, con un aumento del 6,9 %.

En el top 5 de los carros más vendidos en lo que va de 2026 hay vehículos para todos los bolsillos. Foto: Getty / Montaje Semana

Top 15 de los carros más vendidos en Colombia durante julio de 2026

Por su parte, las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) también muestran que el segmento comercial atraviesa uno de sus mejores momentos. De acuerdo con cálculos realizados por Sufi con base en información del RUNT, las ventas de vehículos productivos usados registran el mejor desempeño de los últimos cuatro años, con un crecimiento del 6,6 % frente a 2025.

En este contexto, es posible asegurar que en este 2026 hay una cantidad considerable de compradores de vehículos usados, facilitando la venta de un automóvil para los propietarios.

¿Por qué se están vendiendo más carros usados?

El crecimiento no obedece a una sola razón. Según Andi-Andemos, el mercado se ha visto favorecido por una mayor oferta de vehículos provenientes de la renovación de flotas empresariales, una estabilización en los precios, mejores condiciones de financiación y el fortalecimiento de plataformas digitales que facilitan la búsqueda y comparación de vehículos.

Así se ha generado mayor confianza entre los compradores, quienes hoy cuentan con más información antes de tomar una decisión. Estrategia que ya reconocen los empresarios y que empiezan a reflejar en su propuesta de valor.

Santiago Vélez, líder de Usados Renting Colombia, precisó que esta creciente en las ventas se debe a que el mercado está evolucionando hacia operaciones más transparentes: “Bogotá concentra casi un tercio de las operaciones de vehículos usados del país, lo que refleja un mercado amplio y una demanda creciente por alternativas confiables”.

“Esta sede nos permite acercarnos más al comprador y brindarle información transparente sobre el historial, el kilometraje y el estado del vehículo antes de la compra”, afirmó Vélez.

Santiago Vélez, vocero de Renting Colombia Foto: Composición SEMANA | fotos: Renting Colombia

En conclusión, es posible asegurar que es un buen momento para vender un vehículo usado, si se trata de querer realizar rápido la transacción; sin embargo, definir si es el mejor momento es una aclaración subjetiva a partir de la necesidad de cada familia o propietario.

No obstante, sí es posible asegurar que este es un momento clave para los comerciantes de vehículos usados, pues el mercado pasa por uno de sus mejores años, según los datos oficiales.