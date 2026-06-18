¿Cuántos kilómetros debe tener un carro usado para ser una buena compra?

A la hora de comprar un vehículo usado, es importante tener en cuenta varios factores como el kilometraje, la documentación legal, el historial de accidentes y el precio.

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Muchos compradores interesados se fijan en el uso del carro y en cuánta distancia ha sido manejado. El kilometraje es uno de los elementos que permite conocer el desgaste real del vehículo más allá de la apariencia o el cuidado.

El recorrido puede variar según la antigüedad del automóvil. La firma especializada en análisis del mercado automotor iSeeCars.com indicó que un vehículo recorre en promedio entre 15 mil y 20 mil kilómetros al año. Es decir, hay que inspeccionar la edad del carro y el kilometraje que registra para conocer su uso real.

Un vehículo con muy poco recorrido y 10 años de antigüedad puede levantar sospechas o indicar un odómetro alterado.

A los cinco años, lo apropiado sería entre 70 mil y 90 mil kilómetros. Expertos de la plataforma TuCarro, dedicada a la compra, venta y tasación de vehículos nuevos y usados en Colombia, indicaron que el kilometraje ideal para comprar un vehículo usado ronda entre 70 mil y 120 mil km.

“Si hay un auto uno o dos años más antiguo de lo deseado, pero que ha recibido un buen mantenimiento y nunca ha sufrido un accidente, es una mejor compra que un auto más nuevo que haya tenido un accidente o un mantenimiento deficiente. Como siempre, el estado general es primordial”, explicó la firma iSeeCars.com.

Los compradores de carros usados deben verificar el vehículo con cuidado para detectar que el kilometraje no esté alterado. Foto: Getty Images

¿El kilometraje influye?

A pesar de que el kilometraje es un indicador relevante, también es necesario tener en cuenta cómo ha sido utilizado el carro. Un vehículo que ha sido conducido principalmente en la ciudad tendrá más desgaste en frenos, caja y suspensión.

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Ahora, un carro utilizado en entornos rurales podría ser más saludable y, sin embargo, tener un mayor kilometraje, debido a las largas distancias recorridas. Si el vehículo se usó en una plataforma de transporte, como Uber o Didi, tendrá un mayor desgaste.

El desuso excesivo también puede afectar el funcionamiento interno. Un carro que permaneció parado durante mucho tiempo poseerá piezas deterioradas, como gomas, sellos, juntas y líquidos vitales.

Según TuCarro, otros factores para tener en cuenta son el estado de la carrocería, el chasis, el historial de mantenimientos y el interior del vehículo. Antes de comprarlo, el portal recomienda realizar una prueba de ruta para verificar ruidos y frenado, así como la respuesta del motor.