¿Su carro llegó a los 50.000 km? Estos son los factores que debe revisar

Todos los vehículos deben ser revisados cada cierto kilometraje para diagnosticar problemas y garantizar su seguridad. La mayoría realizan el primer mantenimiento a los 10.000 kilómetros.

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Uno de los puntos más importantes en la vida útil de todo carro, es cuando alcanza los primeros 50.000 kilómetros. Al llegar este momento, se deben evaluar a fondo todos los sistemas del vehículo para evitar daños ocultos.

De acuerdo con Kia, su revisión es clave para que en el futuro no aparezcan fallos y gastos innecesarios. La compañía realizó una guía para que los propietarios sepan qué inspeccionar y qué servicios atender cuando llegan a la meta de los 50.000.

A la hora de empezar la revisión, uno de los primeros componentes a mirar es el sistema de frenos, donde es necesario cambiar el estado de las pastillas y discos que se rayan y deforman debido al uso intenso.

“El líquido de frenos debe cambiarse si ha absorbido humedad o se ha degradado por la temperatura. Si está contaminado, podría comprometer la capacidad de frenado e incrementar la distancia para detener el auto, sobre todo en frenadas de emergencia”, explicó Kia.

Para probar la efectividad de los frenos, es necesario realizar una prueba en carretera o en un banco de rodillos.

Ruidos extraños son claves para reconocer algún error en la suspensión del carro. Foto: Getty Images

¿Qué más se debe revisar?

Según Kia, el segundo paso es inspeccionar el aceite del motor y los filtros. A pesar de que este se suele reemplazar luego de los 5.000 kilómetros, es necesario asegurarse de que el vehículo utilice el aceite indicado y la cantidad adecuada.

Además, se recomienda sustituir los filtros de aire, aceite y combustible. Estos componentes ayudan a proteger el motor, evitar la suciedad y mejorar la combustión.

También es vital realizar mantenimientos a la suspensión y dirección, especialmente si el vehículo tiene rebotes, inestabilidad en la pista o ruidos al girar.

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“Como parte del mantenimiento automotriz a los 50 000 km, conviene inspeccionar amortiguadores, rótulas, bujes y brazos de control. Estos elementos absorben impactos y garantizan estabilidad durante la conducción”, agregó Kia.

Los neumáticos y la alineación deben estar en un estado óptimo para facilitar andar por la carretera. En este punto, es importante verificar la alineación, el desgaste y la banda de rodamiento.

El sistema eléctrico, la transmisión, el escape, el combustible, los inyectores y la refrigeración también deben ser revisados. Un diagnóstico a tiempo evitará las complicaciones y los gastos del futuro, además que pueden alargar la vida útil del carro.