Santa Fe vs. Junior: expertos dan veredicto a la posible mano que Roldán no pitó al final

Santa Fe y Junior empataron 1-1 en El Campín, el pasado 16 de mayo, por la ida de las semifinales de la Liga BetPlay 2026-l. Se trató de un partido bastante luchado, pero que sobre el cierre tuvo una polémica que horas después sigue retumbando.

Nacional dio el primer golpe: se impuso al Tolima y sueña con la final de la Liga BetPlay

Era ya la última jugada del partido, Daniel Torres, jugador de Santa Fe, corrió al área rival para tratar de centrar el balón o buscar un tiro de esquina a favor de los suyos. En esas, el defensor de Junior, Jhomier Guerrero, se barrió para interceptar la pelota con la pierna. Aunque lo logró, el rebote le dio en la mano.

Minuto final en El Campín ¿Era mano penal?

Santa Fe 1-1 Junior#másdeportes pic.twitter.com/E5W1oytF1I — más+deportes (@webmasdeportes) May 17, 2026

Wilmar Roldán, árbitro del encuentro, no la dio como penal y la polémica estalló. Para ese momento el marcador ya estaba 1-1, y justamente el gol de Santa Fe (84′) había sido por una mano penal que el VAR el avisó al central, y que Rodallega cambió por gol.

Expertos opinan sobre la posible mano que Roldán no pitó a favor de Santa Fe

José Borda: “Las dos eran penaltis”

Para José Borda, uno de los analistas arbitrales más reconocidos en Colombia, hubo dos penales a favor de Santa Fe y ambos por mano. Uno fue el que sí dio Roldán, que acabó en el gol de Hugo Rodallega; y aunque el otro no lo sancionó, para el experto sí debió intervenir.

“En el juego Santa Fe vs. Junior, Roldan, ante el llamado del VAR, dio penal por mano de Guerrero. La tenia abierta, en posición antinatural, y omitió otra del mismo jugador que desde el piso bloqueó el balón y lo envió a la esquina. Las 2 eran penaltis. No dio la última”, escribió Borda por medio de su cuenta de X.

PENALTIS DE ROLDAN

En el juego Santa Fe vs Junior, Roldan ante llamado de VAR dio penal por mano de Guerrero la tenia abierta en posición antinatural y, omitió otra del mismo jugador, desde el piso bloqueó el balón y lo envió a la esquina, las 2 eran penaltis. NO dio la última pic.twitter.com/vwB7RatvX8 — Jose Borda (@Borda_analista) May 17, 2026

Andrés Grimaldos: “Salva al jugador de Junior que juega el balón primero”

Grimaldos maneja la cuenta en X “El Var Central” y también es referenciado por la prensa y los aficionados en Colombia, ya que emite posturas sobre las normas del fútbol constantemente.

Sobre la jugada del final que muchos me preguntan. Yo creo que lo que salva al jugador de Junior es que él consigue su cometido de llegar al cierre y jugar el balón primero. Es decir, se barre, lo rechaza y el balón le llega a su mano de forma sorpresiva. Me recordó una jugada de… https://t.co/oT3EoL0O5m — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) May 17, 2026

Sobre la presunta mano que Roldán no pitó al final, Grimaldos escribió: “Yo creo que lo que salva al jugador de Junior es que él consigue su cometido de llegar al cierre y jugar el balón primero. Es decir, se barre, lo rechaza y el balón le llega a su mano de forma sorpresiva. Me recordó una jugada de Sergio Mosquera (Millonarios) en El Campín que se resolvió igual, no la sancionaron”.