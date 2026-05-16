Nacional dio el primer golpe: se impuso al Tolima y sueña con la final de la Liga BetPlay

Atlético Nacional dio el golpe en el partido de ida y se impuso 1-0 ante Deportes Tolima, en medio de un estadio Manuel Murillo Toro completamente lleno.

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El encargado de darle el triunfo a los dirigidos por Diego Arias fue el goleador Alfredo Morelos, que se convirtió en el verdugo de los pijaos y puso a los verdolagas más cerca de la final de la Liga BetPlay 2026-I.

En los primeros minutos, los dirigidos por Lucas González se hicieron a la pelota y comenzaron a desplegar el fútbol ofensivo que los caracteriza.

David Ospina tuvo trabajo, pero se lució e impidió que el Tolima se fuera adelante tras un disparo de Kelvin Flórez, sobre los 10 minutos del primer tiempo.

Alfredo Morelos celebrando el gol al Deportes Tolima. Foto: Colprensa

De inmediato, Nacional, sin mostrar un gran fútbol pero gracias a la jerarquía de sus futbolistas, respondió y puso a volar a Neto Volpi. Poco a poco, los paisas se fueron acomodando en el terreno de juego.

Sin embargo, Tolima continuó adelante y Ospina salvó por lo menos en dos oportunidades, siendo una de las figuras de los primeros 30 minutos.

El partido cambiaría a los 32′ del primer tiempo, después de que el árbitro le mostrara una segunda amarilla a Anderson Angulo, tras una entrada sobre Juan Rengifo.

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Pese a que los del conjunto pijao se mostraron en contra, el juez central mantuvo su decisión y el equipo local se quedó con uno menos. En ese momento, aunque sin lograr un buen fútbol, Nacional se acomodó mejor, pero Tolima siguió en busca de la anotación.

Ya en el segundo tiempo, la charla en el vestuario de Lucas González sirvió y nuevamente su equipo fue a la carga. En el arco antioqueño volvió a ser una completa muralla David Ospina.

El gol llegaría hacia los 58 minutos gracias a un tiro de esquina cobrado por Eduard Bello, el balón llegó al centro del área y allí Alfredo Morales, aprovechando su físico, cabeceó y mandó el esférico al fondo de la red.

Tras el golpe, Deportes Tolima intentó volver a lo mismo que mostró en el primer tiempo, pero el hombre de menos pesó en el campo y los de Diego Arias se hicieron con el control.

El juego de pelota larga se apoderó de los de Lucas González, pero hubo muy poca precisión. El Chicho Arango se fue expulsado en los últimos minutos, por lo que no estará en el compromiso de vuelta.

Finalmente, Nacional volvió a ganar en el Manuel Murillo Toro después de 8 años y tomó la ventaja en la carrera por llegar a la final y buscar el título.

En las próximas horas, la Dimayor anunciará el horario para los juegos de vuelta, pero esto se sabrá después de que finalice el primer partido entre Santa Fe y Junior, que se disputará en El Campín.