En una reciente emisión del programa La Red, de Caracol Televisión, la actriz colombiana María Lara fue protagonista de una de las historias de famosos que más ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales, luego sorprender con el anuncio de su embarazo a sus 48 años de edad.

La también conferencista aseguró sentirse feliz con la decisión que tomó, aunque confesó que el proceso se demoró más de lo esperado, ya que durante muchos años esperó encontrar al hombre “ideal”, alguien con quien se sintiera plenamente segura de formar una familia y llegar al altar.

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Sin embargo, esto no ha ocurrido hasta ahora y, por ende, desde hace dos años empezó a investigar cuál era la mejor manera de convertirse en mamá y decidió someterse a un tratamiento de fertilización in vitro.

“Yo creo que los sueños no tienen fecha de expiración”, comentó visiblemente emocionada, pues ya tiene seis meses de gestación y, según los reportes médicos, todo va por muy bien camino.

“No podía seguir esperando el príncipe porque me quedaba sin el sueño... Escogí un donador y aquí estoy con mi bebé”, agregó.

Aunque el proceso no ha sido fácil, ya que pasó por una etapa de muchos cambios emocionales, en la que estuvo que estar encerrada dos semanas en un hotel inyectándose sola, finalmente la actriz estaría a punto de cumplir uno de los sueños más grandes de su vida.

“Verme a mí misma en esta situación y haciéndolo sola no fue fácil, fue duro, y lloré porque no era mi escena ideal, yo nunca me imaginé que iba a hacer esto sola, lo hice en otro país pero me lo quiero reservar”, precisó.

Cada paso que dio lo hizo en secreto, de hecho, reveló que su familia se enteró en la celebración del pasado 31 de diciembre, fecha en la que logró reunirlos después de un poco más de quince días de confirmar su embarazo.

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Desde hace diez años, María Lara reside en Estados Unidos, y pese a que ha sido blanco de comentarios malintencionados tras revelar su embarazo, afirmó que no descarta tener más hijos y que todavía sueña con encontrar a un hombre con quien se sienta segura de construir un hogar.

Por ahora, la actriz aún no conoce el sexo de su bebé, aunque confirmó que su nacimiento está previsto para agosto de este año. Mientras espera con ilusión la llegada de su hijo, también aprovecha para motivar a otras mujeres a perseguir sus sueños y a cumplir su deseo de ser madres.