A pesar de la diferencia de edad, Alina Lozano y Jim Velásquez se consolidaron como una de las parejas más comentadas del entretenimiento colombiano. Durante años, publicaron en redes sociales momentos de su relación, mostrando la cercanía y conexión que tenían frente a sus seguidores.

Alina Lozano desconcertó con inesperado video que publicó sobre Vicky Hernández: “¿Qué hace usted con ese muchachito?”

No obstante, recientemente la actriz llamó la atención al asegurar que su historia con el creador de contenido habría llegado a su fin. Las declaraciones despertaron todo tipo de reacciones entre los usuarios, especialmente porque afirmó de manera directa que ahora eran “ex”.

En un video difundido en plataformas digitales, Alina Lozano habló sobre la situación sentimental que atraviesa con Jim Velásquez. Durante la conversación, recordó cómo nació el vínculo entre ambos, señalando que todo comenzó gracias a la amistad que fortalecieron mientras realizaban videos y publicaciones juntos para redes sociales.

Sin embargo, recientemente, Alina Lozano destapó la verdad de lo que pasó en esta historia, publicando un video bastante controversial e inesperado.

Alina Lozano destapó verdad de su relación con Jim Velásquez

La actriz habló acerca de lo que pasaba en su relación, arrancando un clip con las declaraciones enfocadas en las especulaciones y suposiciones que hacía la gente sobre el vínculo que sostuvieron.

“Jim Velásquez se aprovechó de mí, se mantuvo con mi pensión y con mi dinero. Le compré muchas cosas, le compré el apartamento, al igual que otro apartamento. Le compré la camioneta, nunca me quiso, lo único que quiso fue mi dinero… y como un trepador aprovecharse de mi fama para después, cuando consideró que ya tenía suficiente, irse”, dijo.

Sin embargo, la famosa dejó en claro que esto no era cierto, ya que la verdad era que ambos aprovecharon la situación para hacer publicidad y crear esta imagen, que estaba lejos de la realidad. Alina Lozano dijo que su expareja era la que más dinero tenía, y que le brindó apoyo en muchos momentos.

“Eso es lo que la mayoría de personas piensa, y me da mucha tristeza. No estoy aquí para defenderlo, sino porque esa parte sí fue marketing, esa parte sí fue contenido, fue consensuado por los dos, pese a que yo no estaba de acuerdo”, dijo a la cámara.

“Él ganaba mucho más dinero que yo. Eso iba a ser mucho más atractivo, que la gente creyera eso, que me mantenía. Gana mucho más dinero que yo. Reconocimiento ya tenía, ya tenía un montón de seguidores… ya vivía de sus redes. Él compró sus apartamentos con su dinero; es muy organizado y estructurado. Esa parte sí se sacrifica con lo de marketing”, apuntó.

Alina Lozano, con seriedad, afirmó que ese video se lo debía a su expareja, con quien sí tuvo un amor, lejos de lo que muchos creían. La famosa mencionó que él resultó afectado por los señalamientos, pero ya quería desligarlo de esos chismes.

“Le debía este video a él, de verdad, porque no es así. Él fue el que más de una vez sostuvo esta casa, que estuvo para mí económicamente”, concluyó.