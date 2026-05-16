La llegada del puente festivo para celebrar la Ascensión de Jesús permite que varias personas en Colombia salgan de sus hogares y se dirijan a sitios turísticos para disfrutar de unas breves vacaciones, ya sea movilizándose por las vías del país en sus propios vehículos, viajando en avión o haciendo uso de terminales de transporte terrestre.

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Es ante ello que la Superintendencia de Transporte estima que para este año, alrededor de 1.375.000 pasajeros se movilicen por las terminales del país durante este puente festivo.

La entidad proyecta para este año un aumento del 2 % en comparación con lo registrado en el 2025, donde un total de 1.348.126 pasajeros se movilizaron en 141.683 vehículos.

Para ofrecer una mayor seguridad a los usuarios que vayan a desplazarse por estos medios, la SuperTransporte realizará presencia en el país por medio de las 174 regionales que tiene la entidad en 42 terminales, 31 zonas de ascenso y descenso, 38 aeropuertos, 21 cuerpos de agua y 4 estaciones de cable.

Estas son las recomendaciones previas a viajar

Al ser una fecha de alto congestionamiento en la que varios ciudadanos salen de las ciudades, SuperTransporte ha emitido una serie de consejos para que los ciudadanos sean capaces de planificar sus viajes con antelación.

Dentro de las recomendaciones está informarse sobre los temas de rutas, horarios, viajes directos o no directos, precio del servicio, condiciones de desistimiento o retracto, condiciones de transporte del equipaje y terminal de salida o destino.

Operativos de control estarán presentes en terminales, aeropuertos y zonas de embarque en todo el país. Foto: SuperTransporte - API

En casos en que los usuarios viajen con una mascota o con un animal de compañía, la entidad aconseja llevar el carné o un certificado en el que se confirme la regularidad y actualidad de las vacunas que tiene la mascota.

Si el pasajero está acompañado de un animal de asistencia, se debe acreditar que este se encuentra capacitado; además, debe portar un chaleco de identificación de acuerdo a la categoría.

Otra de las recomendaciones es que, si los usuarios van a viajar con un menor de edad, hay que contar con los documentos requeridos para comprobar el parentesco del pequeño. En caso de que el niño, niña o joven haga su viaje solo, el adulto responsable debe llenar un formulario especial.

Por último, se aconseja llegar con antelación a los viajes para prevenir algún contratiempo o problema que se presente, además de comprar los tiquetes directamente en las taquillas de las terminales o por páginas certificadas. No se recomienda realizar estas compras por medio de un tercero, ya que pueden ser un fraude.