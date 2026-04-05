Alerta de la Superintendencia de Transporte por fraude con compra de tiquetes dentro del Plan Retorno

En medio de la cantidad de viajeros que salieron en Semana Santa a disfrutar del descanso en el puente más largo del año, no faltan los que llegan a última hora a las terminales de transporte terrestre, en busca de un tiquete de última hora.

En esos mismos sitios, antes de que las personas lleguen a la taquilla oficial de la empresa de transporte, estarían siendo abordados por redes de estafadores que hasta les entregan comprobantes, con la promesa de un viaje que en la realidad no existe.

De esa manera, muchos viajeros estarían siendo estafados, según alerta la Superintendencia de Transporte, por lo que hacen un llamado a los usuarios del servicio de viaje, a adquirir los tiquetes solo en las ventanillas oficiales.

Aunque abunda en terminales de transporte del país, la práctica del pregoneo está prohibida. Las personas deben acudir a las ventanillas oficiales. Foto: Superintendencia de Transport / Cortesía

También se recuerda que existen páginas autorizadas de las empresas de transporte intermunicipal, en las que los viajeros pueden evitarse filas, pero eso sí, verifique que realmente sean las oficiales.

Según la Superintendencia, la alerta lanzada busca evitar que las suplantaciones de empresas de transporte terminen dañándole el paseo a los viajeros en Semana Santa que, por el afán de devolverse, no miden los riesgos de un fraude.

La entidad de vigilancia y control del sector transporte afirma que ya que se tiene conocimiento de que existen posibles redes de estafa, y los viajeros suelen ser blanco fácil, pues no solo por la prisa, sino por las promociones y descuentos que ofrecen, que son inexistentes.

“Recordamos a los usuarios que el tiquete adquirido de manera legal garantiza indemnizaciones al momento de algún accidente y la seguridad de tener un viaje de calidad”, dijo la Superintendencia a través de la alerta pública.

Alfredo Enrique Piñeres Olave, superintendente de Transporte Foto: Superintendencia de Transporte / Cortesía

El pregoneo está prohibido

Es común ver en las terminales de transporte, cuando llegan los pasajeros, a un enjambre de personas que le caen para ofrecerles el tiquete.

De acuerdo con el pronunciamiento de la Supertransporte, la práctica del pregoneo está prohibida. Esto, porque “algunas empresas utilizan personal para que promocionen sus tiquetes fuera del terminal y lejos de las taquillas ofreciendo precios especiales, sin ofrecer garantía de un viaje seguro”, afirmó la entidad.

Operación Éxodo Terminal de Cali Foto: Aymer Andrés Alvarez

El llamado es a que las personas que tengan dudas o requieran presentar quejas, acudan a la Superintendencia de Transporte, que presta servicios en las 42 terminales de transporte terrestre en el país.

Para esta Semana Santa, se estimó que al menos 4 millones de viajeros utilizarían el transporte público. El Ministerio de Transporte entregará el reporte oficial de la utilización de ese medio de movilidad.