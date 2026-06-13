Denuncian violento ataque contra seguidores de Abelardo de la Espriella en Chía: fueron agredidos con cuchillos

Un nuevo hecho de violencia e intolerancia se registró en la tarde de este sábado, 13 de junio, cuando un ciudadano fue atacado mientras intentaba defender a una adulta mayor. El caso se conoció a través de una denuncia pública realizada por la abogada y analista política Ani Bello en su cuenta de X.

Según se observa en un video difundido en redes sociales, una mujer visiblemente alterada, que portaba un objeto cortopunzante, agredió a un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida. En otras imágenes, grabadas desde un ángulo más amplio, se observa a otro sujeto participando en el ataque.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los hechos ocurrieron durante un banderazo realizado en el puente de Centro Chía, en apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. En medio de la actividad, una mujer comenzó a lanzar insultos y expresiones ofensivas contra los asistentes.

La embajada de Colombia en Nicaragua tendrá funcionaria en propiedad. Foto: 123rf

SEMANA habló con uno de los ciudadanos que se encontraba en el lugar, quien relató que la situación inicialmente no pasó a mayores, ya que los participantes optaron por no prestarle atención. Sin embargo, según su versión, la mujer, identificada por algunos asistentes como simpatizante del Pacto Histórico, reaccionó con mayor agresividad e intentó subir al puente para interrumpir la actividad.

Ante la presencia de varios menores de edad, algunos de los asistentes decidieron formar una barrera humana para impedir su paso y evitar una posible confrontación. En un intento por calmar los ánimos, una adulta mayor se acercó a dialogar con la mujer, pero, según los testigos, recibió un trato agresivo.

La situación se agravó cuando varios ciudadanos intervinieron para defender a la señora. En ese momento, la presunta agresora habría sacado un cuchillo y habría intentado atacar a quienes se encontraban en el lugar.

La mujer habría atacado a varios de los asistentes. Foto: Tomado de redes sociales-API

Los hechos se tornaron aún más violentos cuando, según el testimonio entregado a este medio, llegó quien sería el esposo de la agresora. El hombre presuntamente portaba un arma blanca de aproximadamente 20 centímetros e intentó agredir a uno de los ciudadanos que buscaba controlar la situación.

Germán García, coordinador de Chía, habría intervenido para desarmar al hombre. No obstante, la ciudadana volvió a atacar con un bisturí y alcanzó a herir en una mano a una de las personas presentes. El testigo consultado aseguró, además, que varias de las personas involucradas portaban armas cortopunzantes.

Ante el caos generado, miembros de la Policía llegaron al lugar para atender la situación y adelantar los procedimientos correspondientes. Según se conoció, las autoridades condujeron a las personas señaladas de haber participado en la agresión a un Centro de Traslado por Protección.

“La Policía Nacional informa que atendió oportunamente un requerimiento ciudadano por una riña”, señalaron las autoridades, al tiempo que explicaron que “el ciudadano que manifestó haber sido agredido indicó de manera libre y voluntaria que no interpondrá denuncia formal por lo ocurrido”, por lo que las personas quedaron en libertad.