Grave atentado contra varios indígenas en un establecimiento público en Florida, Valle: este es el balance preliminar

Un grave atentado se presentó este sábado en Florida, un municipio ubicado a unos 40 kilómetros de Cali, en el Valle del Cauca.

La Policía del Valle le confirmó a SEMANA que son dos las personas muertas y dos heridas.

Por medio de un comunicado, la Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa denunció que los hechos ocurrieron hacia las 2:50 p.m. de este sábado.

Plaza de la Paz Florida, Parque Principal Foto: Créditos: Florida Valle Del Cauca, Municipio PDET / API

“Hombres desconocidos atentaron contra la vida de la Autoridad Mayor del Resguardo Kwesx Yu Kiwe, Julián Mauricio Gutiérrez, quien se encuentra en estado Crítico”, dijeron.

Al ver lo ocurrido, el escolta Andrés Machín, funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), reaccionó, pero fue herido de muerte y minutos después se confirmó su fallecimiento.

También murió el comunero indígena Andrés Machín y fue herido Jhon Lemus, otro funcionario de la UNP.

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“Alertamos de manera inmediata a la comunidad Nacional e Internacional ante el Exterminio Físico contra el Pueblo Nasa filial al Consejo de Gobierno Propio NASAWE’SX DXI’J2″, dijeron en el comunicado.

El hecho sucede, precisamente, cuando la gobernación del Valle anunció un histórico blindaje de seguridad para tratar de garantizar la atípica posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en Cali.

Para dicho evento, expresó la gobernación, se hará un amplio despliegue de Fuerza Pública con más de 11.000 uniformados y “una articulación sin precedentes entre el departamento y la nación, así como el reforzamiento de operaciones y vigilancia área en puntos estratégicos del Valle del Cauca”.

“Estamos trabajando desde ya para blindar a Cali también contra el terrorismo. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía con información que nos ayude a prevenir cualquier acción. El teléfono es 3213945156”, apuntó Alejandro Éder, alcalde de Cali.

Entre los lugares priorizados, además de Cali, están precisamente Florida, donde ocurrió este atentado.

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Se priorizarán acciones y corredores seguros en municipios como Buenaventura, Jamundí, Yumbo, Dagua, Restrepo, Candelaria, Palmira y Pradera.

Por último, “entre la Alcaldía de Cali y la Gobernación establecieron ofrecer en conjunto una recompensa hasta de 500 millones de pesos por información de la comunidad que sea anticipada para los problemas sobre amenazas o carros o drones, lo que ellos vean que pueda afectar la seguridad”, dijo la gobernadora.