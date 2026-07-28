El destino vallecaucano donde caminar es una “terapia visual” por la belleza de sus paisajes y su gran riqueza natural

El Valle del Cauca es uno de los destinos más encantadores del suroccidente colombiano. Uno de sus 42 municipios es El Dovio, ubicado a 167 kilómetros de Cali. El nombre de esta población, en lengua indígena, se traduce como “rodeado de montañas”, un significado que coincide con su geografía, ya que la vertiente oriental de la cordillera occidental rodea al municipio, según destaca la Gobernación del Valle.

Como en muchas poblaciones del norte del departamento, el acento de sus habitantes pasa de ser valluno a paisa, debido a la colonización antioqueña y caldense que hubo en la zona. Es considerado el municipio más joven del departamento, pues fue elevado a esta categoría en 1956.

¿Dónde comer en el Valle del Cauca? El pueblito de majestuosos paisajes donde la gastronomía es el centro del turismo

Atractivos

Entre los principales atractivos turísticos de El Dovio se encuentra la serranía de los Paraguas, un ecosistema considerado “vital a nivel regional, en el que se encuentra un bosque de niebla rodeado de aves y animales silvestres”.

Otro sitio para el esparcimiento es la cascada El Salto, destacada por su gran altura y belleza.

Panorámica de El Dovio, Valle del Cauca Foto: Captura de pantalla YouTube / Los Danis | Danis Journeys

Según señala el portal Travel Valle del Cauca, esta cascada tiene 20 metros de altura y se nutre de “numerosas fuentes de agua que hacen que sus ríos y arroyos sean mágicos. Además, es un lugar para el disfrute y el turismo ecológico gracias a su maravillosa flora y fauna”. La cascada se encuentra a una hora de la cabecera municipal de El Dovio, en la zona de El Oro.

También es imperdible la piscina natural San José, donde se unen dos ríos importantes: el Garrapatas y el Dovio.

El mirador Loma de la Cruz es otro lugar atractivo, considerado un sitio de peregrinaciones religiosas e ideal para apreciar el municipio y disfrutar del aire puro.

“Es un cerro elevado donde los turistas y habitantes pueden disfrutar del aire puro a cada instante, así como deleitar la vista contemplando el municipio de El Dovio, con sus hermosos y refrescantes paisajes. Este sitio es ideal para el descanso, la reflexión y la meditación”, destaca la Alcaldía de El Dovio.

La Gobernación afirma que caminar por el pueblo es una gran experiencia que puede ser considerada como una “terapia visual”.

“Estar rodeado de montañas verdes de vitalidad, bajo un cielo azulado y sentir el clima primaveral rozando la piel no es más que una muestra de que aquí la vida es hermosa”, señala en una reseña de su portal web.

Y agrega: “En El Dovio no hay preocupaciones; lo único que tendrá pendiente por hacer será tomarse un buen café, preguntar por los pandebonos de horno de leña y por los ‘subidos’, hechos de maíz, queso y un dulce toque secreto”.