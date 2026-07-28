Turismo gastronómico: lanzan actualización de la guía Medellín sí sabe

La Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín presentó esta semana la actualización de la guía gastronómica Medellín Sí Sabe, una herramienta que reúne a decenas de restaurantes para posicionar a la ciudad como un destino donde la gastronomía es uno de los principales atractivos para visitantes nacionales e internacionales.

La actualización estuvo acompañada por la renovación del registro de la marca Medellín Sí Sabe por los próximos 10 años, “una acción que garantiza la continuidad de esta estrategia de promoción turística y fortalece el reconocimiento de la oferta gastronómica local”.

El programa está dividido en tres líneas de experiencia gastronómica: Berraquera, un homenaje a la cocina tradicional antioqueña; Mecatear, bocados para picar y compartir, y Saberes, diversidad de cocinas de todo el país.

La guía presenta una selección de 80 establecimientos caracterizados por tradición, autenticidad, calidad y relación de su oferta con la cultura local.

La bandeja paisa es un plato tradicional de Antioquia. Foto: Getty Images

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“Con la actualización de la Guía Gastronómica Medellín Sí Sabe seguimos consolidando a la ciudad como un destino donde la gastronomía es una experiencia que conecta a los visitantes con nuestra identidad cultural, diversidad culinaria y la calidad en sus preparaciones. Asimismo, aseguramos la protección de la marca Medellín Sí Sabe por 10 años más, estrategia que fortalece la promoción turística, genera mayores oportunidades para nuestros empresarios y ratifica el compromiso con el desarrollo económico y la proyección de un destino competitivo a nivel internacional”, explicó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta.

Como parte de la presentación, se realizó la experiencia Medellín Sí Sabe: Ruta Renovada, una jornada con tres recorridos simultáneos. la Ruta Mecatear por el Centro; Ruta Saberes en El Poblado y Ruta Berraquera en Laureles.

2Con esta iniciativa, el Distrito contribuye con la promoción del destino a través de alianzas con el sector gastronómico, lo que favorece la competitividad de los establecimientos locales y genera nuevas oportunidades para que más viajeros descubran la ciudad a través de su cocina", agregó la Alcaldía.

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La Guía Gastronómica Medellín Sí Sabe ya se encuentra disponible en https://www.medellin.travel/ donde ciudadanos y visitantes podrán consultar los establecimientos participantes y descubrir nuevas experiencias para recorrer a Medellín con todos los sentidos.

Medellín entró al top 10 de las ciudades más hermosas de Time Out

Medellín volvió a recibir un reconocimiento internacional. La prestigiosa revista de turismo Time Out incluyó a la capital antioqueña en su listado de las 10 ciudades más bonitas del mundo en 2026, ubicándola en el noveno lugar, por encima de varios de los destinos más icónicos del planeta.

El listado fue elaborado por la editora de viajes de la publicación, Grace Beard,a partir de una encuesta realizada a 24.000 ciudadanos en diversas partes del mundo. La consulta partió de una pregunta directa: “¿Describiría su ciudad como bonita?”. Con base en las respuestas afirmativas, la revista construyó un “índice de belleza”, al que posteriormente sumó criterios como el entorno natural, la arquitectura, el urbanismo, el paisaje, la identidad visual y el carácter distintivo de cada destino.

En el caso de Medellín, el 66 % de los encuestados aseguró que considera a la ciudad como un lugar hermoso, un contundente resultado que le permitió ingresar al selectotop10 del escalafón mundial.