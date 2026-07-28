Uno de los mayores sueños para muchas personas es viajar al exterior. Es una experiencia que brinda la oportunidad de conocer nuevas culturas, descubrir destinos icónicos, probar gastronomías diferentes y vivir momentos únicos.

¿Cómo saber cuándo es necesario renovar el pasaporte? Conozca las circunstancias que establece la norma

Además, recorrer otros países también permite fortalecer el aprendizaje de idiomas, crear recuerdos inolvidables y establecer conexiones con personas de distintas nacionalidades, convirtiendo cada viaje en una experiencia de crecimiento personal y cultural.

Sin embargo, no siempre el cumplimiento de estos planes resulta fácil, pues la salida del país implica cumplir con una serie de requisitos migratorios, y uno de los más importantes suele ser el pasaporte, documento que no solo es indispensable para ingresar a la mayoría de los países, sino que también acredita la identidad y nacionalidad del viajero colombiano durante su permanencia en el exterior.

La cédula digital es válida para que los colombianos puedan ingresar a algunos países de Suramérica. Foto: Registraduría Nacional de Colombia/API.

Si bien la lista de países que no le exigen visa a los colombianos es larga, lo cierto es que el viajero sí o sí debe tener el pasaporte. Sin embargo, hay ocho países de Latinoamérica que vale la pena visitar y que no les exigen a los nacionales ninguno de estos documentos, sino que solo con la cédula digital pueden ingresar a su territorio y permanecer allí por tiempos cortos y en calidad de turistas.

Se trata de los ocho países integrantes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Mercado Común del Sur (Mercosur), destinos en los que se homologa la cédula digital como documento de viaje. Así las cosas, los colombianos pueden ingresar a estos países solo con el mencionado documento: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

¿Qué debe hacer si pierde su pasaporte colombiano estando en el extranjero?

No obstante, de acuerdo con información de la Registraduría Nacional de Colombia, para usar la cédula como documento de identificación de viaje en los mencionados países, se requiere que los ciudadanos porten la versión física en policarbonato para la correspondiente verificación de las autoridades. En el caso de los menores de edad, es válida la presentación de la tarjeta de identidad junto con el permiso de los padres.

Hay países para los que los colombianos no requieren visa ni pasaporte. Foto: Getty Images

Otros requisitos

Quien tome la decisión de ir a estos países solo con la cédula debe tener presente que normalmente se debe cumplir con otros requisitos relacionados con tiempos de estadía, certificados de vacunación e incluso exigencias de las aerolíneas, por lo que la recomendación es informarse bien con la autoridad migratoria o consular del país de destino para evitar posibles inconvenientes y ‘dolores de cabeza’ durante el viaje.

De igual forma, se debe tener presente que en cada nación que hace parte de estos acuerdos regionales existen reglas propias que deben ser consultadas de forma independiente y con anterioridad.