Esta playa esconde las huellas de dinosaurios más grandes del mundo; están desde hace 150 millones de años

España es famosa por sus playas de arena dorada y paisajes costeros, pero una de ellas brinda a los turistas una experiencia difícil de encontrar en cualquier otro lugar del mundo. Se trata de la playa de La Griega, ubicada en el concejo asturiano de Colunga, donde los visitantes pueden observar impresionantes huellas de dinosaurios que permanecen visibles junto al mar desde hace unos 150 millones de años.

El municipio boyacense que esconde decenas de fósiles y transporta a la era de los dinosaurios

El rincón de esta costa destaca por combinar naturaleza, historia y paleontología en un mismo escenario. Además de sus más de 800 metros de arena, el lugar está rodeado de acantilados, cuevas marinas y las aguas del mar Cantábrico, creando un paisaje ideal para disfrutar durante el verano.

Uno de los principales atractivos aparece en el extremo oriental de la playa. Aquí se encuentran las llamadas icnitas, es decir, las huellas fosilizadas que dejaron los dinosaurios saurópodos y terópodos durante el Jurásico Superior.

Estos rastros están señalizados y pueden observarse fácilmente cuando las condiciones del terreno lo permiten.

Entre todas las marcas que se descubrieron sobresalen algunas que pertenecieron a saurópodos que alcanzan hasta 1,25 metros de diámetro, consideradas las icnitas más grandes encontradas hasta ahora en el mundo.

Por ello, la playa se ha convertido en un destino muy popular para familias, aficionados a la paleontología y viajeros muy curiosos.

La Griega forma parte de la conocida Costa de los Dinosaurios, un tramo de unos 65 kilómetros ubicado entre Gijón y Ribadesella que reúne varios yacimientos con huellas y restos fósiles de reptiles prehistóricos.

@coral.explore.asturias 👇🏻 Ruta costera en Asturias con huellas de dinosaurios, playas de ensueño y vistas del Mar Cantábrico 🌊🦖 📍Concejo de Colunga, Asturias 🧭 Playa de la Griega - Playa de La Isla ➡️ Lineal 🥾 5 km (ida) 📈 Poco desnivel ⏰ 1-2 horas aproximadamente (ida) 💪🏻 Dificultad: baja 👧🏻 Niños: la ruta es sencilla pero hay que tener en cuenta que son 10 km en total. 📝 Consejos: 1️⃣ Si vas con niños pequeños puedes visitar solo las huellas que están a 600 metros de la Playa de la Griega 🦕 2️⃣ Llévate un bañador para disfrutar de la playa al final de la ruta 👙🩳 3️⃣ La mayoría de la ruta no tiene sombra ☀️ 🐶 Apta para mascotas (menos las playas entre junio y septiembre). 🚘 Puedes aparcar en cualquier parte de la Playa de la Griega, si vas temprano hay bastante opciones gratuitas. 🚌 Accesible con bus bajando en la parada de San Telmo y bajando 5 minutos hasta la playa. #asturias #asturiastiktok #exploreasturias #asturiasparaisonatural #sendacostera #senderismo #dinosaurios #huellasdedinosaurios #planesasturias ♬ Gnomes and Fairies - Marco Cutini

Esta concentración de rastros y huellas demuestra que millones de años atrás la región estuvo habitada por distintas especies de dinosaurios.

Además de esta zona, los visitantes pueden recorrer otros puntos que se destacan como los acantilados de Lastres, el puerto y el faro de Tazones o los acantilados de Tereñes, donde también están huellas que han resistido el paso del tiempo.

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Más allá de ser un atractivo turístico, este lugar ofrece una oportunidad única para viajar al pasado, aprender sobre la historia natural del planeta y comprobar que, en plena costa española, todavía es posible caminar muy cerca de las pisadas que dejaron gigantes prehistóricos hace millones de años.