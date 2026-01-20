Salud

Por qué ir a la playa beneficia al cerebro y la salud mental, según la ciencia

La ciencia confirma que el entorno costero activa procesos cerebrales asociados con la calma, reduce el estrés y fortalece el bienestar emocional, más allá del efecto vacacional.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Salud
20 de enero de 2026, 4:52 p. m.
Científicos explican por qué el entorno marino amplifica el bienestar de las personas
Científicos explican por qué el entorno marino amplifica el bienestar de las personas Foto: Getty Images

Pasar tiempo en la playa no solo es una experiencia placentera, sino que también tiene efectos medibles en el cerebro y la salud emocional.

Estudios recientes muestran que el contacto con el mar, el sonido de las olas y la amplitud del horizonte ayudan a reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y favorecer un equilibrio mental sostenido.

El extraño hábito que le hace daño, pero su cerebro lo usa para mantenerlo vivo

¿Qué son los espacios azules y cómo afectan a las personas?

En los últimos años, la ciencia ha puesto un foco renovado sobre los llamados “espacios azules”: playas, lagos y ríos, y su impacto en la mente humana.

Lejos de ser un mito sobre los beneficios de las vacaciones junto al mar, múltiples estudios señalan que la exposición al entorno costero activa procesos cerebrales y emocionales que favorecen el bienestar general.

Salud

“Los ricos también lloran”: la polémica respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ante el llanto del personal del hospital San Rafael

Salud

Es peor que el vino y la cerveza: farmacéutico habla sobre las bebidas más dañinas para el hígado

Salud

Advertencia del Nobel Harald Zur Hausen: “La carne de vacuno aumenta el riesgo de cáncer; cuidado con la leche”

Salud

Luis Fernando Arroyave, tras llorar en vivo en plena rueda de prensa, dice que el “shu shu shu” de Petro “nos tiene físicamente muriendo de hambre”

Salud

El pedido que le hizo la OMS a Estados Unidos; alerta sobre peligro para el mundo

Salud

Ensayo clínico propone suplemento que evita la caída del cabello en mujeres

Salud

¿Volverá el tapabocas? Infecciones respiratorias agudas en Rionegro aumentaron en 2025

Mundo

La biblioteca que gira en la playa y está hechizando a Miami durante la Art Week

Cultura

Destino playa: Soulstice Dance 2025 proyecta un fiestón de reggae, electrónica y más en la arena y el horizonte

Turismo

A media hora de Barranquilla, la playa para vivir una experiencia única y de aventura en medio de bellos paisajes

La idea central se sustenta en el concepto de “Blue Mind”, acuñado por el biólogo marino Wallace J. Nichols, que describe un estado de calma, conexión y satisfacción provocado por la presencia del agua y sus estímulos sensoriales.

En términos neurobiológicos, lo que ocurre al estar cerca del mar es una reducción de la activación del sistema de estrés y un aumento en la producción de neurotransmisores asociados con el placer y la relajación, como la dopamina, la serotonina y la oxitocina.

Algunos expertos sugieren que el simple acto de contemplar el horizonte, escuchar el romper de las olas o sentir la brisa marina induce al cerebro a “desacelerar”.

Así, los estímulos repetitivos y suaves del ambiente costero facilitan la transición hacia ondas cerebrales de tipo alfa y theta, características de estados meditativos y de atención relajada.

Estudios indexados en PubMed y publicaciones en plataformas académicas como ScienceDirect indican que la playa no solo actúa sobre la psique de forma inmediata.

Evidencias recientes muestran que el contacto frecuente con entornos naturales se asocia con menor estrés crónico, mejor calidad de sueño y mayor resiliencia frente a situaciones adversas.

Expertos meteorólogos advierten sobre el peligro de acercarse a las playas de Los Grandes Lagos
La contemplación del mar y el sonido de las olas estimulan estados de relajación en el cerebro y ayudan a reducir el estrés, según estudios citados por especialistas en salud mental. Foto: Getty Images

Mecanismos sensoriales y emocionales que promueven el bienestar

Un análisis global con casi 19 000 participantes reveló que quienes visitan espacios azules y verdes con regularidad tienen menos probabilidad de dormir menos de seis horas por noche, una medida clave de salud mental y física.

El impacto positivo de la playa es multifacético, combinando efectos sensoriales, fisiológicos y emocionales.

El sonido rítmico de las olas, por ejemplo, actúa como una forma natural de “ruido blanco” que puede reducir la actividad de regiones cerebrales vinculadas con el estrés y la rumiación mental.

Este tipo de estímulo favorece una atención más suave y menos demandante, lo cual contribuye a un descanso cognitivo que muchas personas no logran en ambientes urbanos saturados de estímulos.

El método que recomienda Harvard para dormir mejor: hábitos simples que transforman el descanso

La percepción de amplitud, al fijar la vista en el horizonte, redirige la atención desde preocupaciones internas hacia una contemplación externa amplia e inalterable, lo que algunos investigadores interpretan como una forma de ampliar la perspectiva psicológica sobre los propios problemas.

Este proceso no solo reduce la ansiedad momentánea, sino que, según algunas observaciones clínicas, puede fomentar un mayor sentido de propósito y conexión con el entorno.

Más de Salud

Foto de archivo de una joven leyendo un libro en la playa

Por qué ir a la playa beneficia al cerebro y la salud mental, según la ciencia

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Los ricos también lloran”: la polémica respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ante el llanto del personal del hospital San Rafael

Alcohol, bebidas alcohólicas

Es peor que el vino y la cerveza: farmacéutico habla sobre las bebidas más dañinas para el hígado

Harald Zur Hausen, premio Nobel de Medicina, durante una conferencia en la que alertó sobre los riesgos de la carne de vacuno y la leche en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer.

Advertencia del Nobel Harald Zur Hausen: “La carne de vacuno aumenta el riesgo de cáncer; cuidado con la leche”

Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, en la rueda de prensa que ofreció

Luis Fernando Arroyave, tras llorar en vivo en plena rueda de prensa, dice que el “shu shu shu” de Petro “nos tiene físicamente muriendo de hambre”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El pedido que le hizo la OMS a Estados Unidos; alerta sobre peligro para el mundo

La caída del pelo se empieza a notar dos meses después de haber superado el virus.

Ensayo clínico propone suplemento que evita la caída del cabello en mujeres

Vacunación Influenza

¿Volverá el tapabocas? Infecciones respiratorias agudas en Rionegro aumentaron en 2025

Freddy Aguado (en la foto) llevando esperando desde junio de 2025 para que a su esposa le hagan una cirugía de .

Afiliados de Nueva EPS deben hacer trámite obligatorio para medicamentos en 2026: esto es lo que deben saber

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

OMS pide a los gobiernos del mundo que aumenten significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas

Noticias Destacadas