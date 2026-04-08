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El paraíso rosado que pocos conocen: así es una de las playas más extrañas y bellas del mundo

Este destino tiene características únicas.

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Redacción Turismo
8 de abril de 2026, 10:22 a. m.
Esta es considerada una de las playas lindas para visitar si se trata de vivir experiencias diferentes.
Esta es considerada una de las playas lindas para visitar si se trata de vivir experiencias diferentes. Foto: Getty Images

Viajar por el mundo es uno de los planes imperdibles para muchas personas y hay destinos que resultan de gran interés debido a su variada oferta y a sus múltiples posibilidades de vivir experiencias diferentes.

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Uno de ellos es Indonesia, un territorio que es considerado como fascinante debido a su diversidad natural y cultural. Con miles de islas, ofrece desde playas paradisíacas en Bali hasta paisajes volcánicos como el Monte Bromo.

Se dice que su biodiversidad es única, con selvas tropicales, arrecifes de coral y especies emblemáticas como el dragón de Komodo y, adicionalmente, destaca por su riqueza cultural y espiritual.

Es un destino perfecto tanto para quienes buscan relajarse como para los interesados en explorar culturas diferentes y vivir experiencias inolvidables.

Pink beach in Komodo national park, Flores island in Indonesia.
Pink beach está ubicada en el Parque Nacional Komodo, declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Foto: Getty Images

Uno de los lugares mágicos para visitar en este país asiático es la playa rosada o Pink Beach, ubicada en el Parque Nacional de Komodo, un pintoresco lugar con arena de este color y una gran riqueza natural.

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1991 y los expertos aseguran que el tono se debe a la mezcla de arena blanca con diminutos fragmentos de corales rojos, foraminíferos y restos de conchas marinas. Se trata de un proceso natural que genera un contraste único con el mar turquesa y la vegetación del entorno.

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Según National Geographic, existen menos de 10 playas con arena rosada en todo el planeta y la de Komodo sobresale por su extensión y el contraste con el paisaje que la rodea.

Quienes deseen visitar este paradisíaco lugar, una de las temporadas recomendadas para hacerlo es entre abril y octubre, cuando el clima seco favorece la claridad del agua y la intensidad de los colores, brindándoles un espectáculo único a los visitantes.

Pink Beach, Indonesia
Esta es una de las islas imperdibles de conocer en Indonesia. Foto: Getty Images

Es un buen destino para los aventureros y para quienes disfrutan de practicar actividades como snorkel y buceo en arrecifes de coral que albergan peces multicolores y tortugas marinas.

Un área protegida

Pink Beach hace parte de un área protegida con el objetivo de conservar su gran biodiversidad: el Parque Nacional de Komodo. Según la Unesco, este lugar alberga unas 1.000 especies marinas y casi 200 de aves. Además del dragón de Komodo, especies como el tiburón de arrecife, el delfín y la mantarraya habitan las aguas próximas a la playa.

En esta isla el acceso está regulado y el número de visitantes diarios es limitado para preservar el entorno, al tiempo que está prohibido llevarse arena o corales de la playa y se fomenta el turismo responsable, prohibiendo alimentar a los peces y promoviendo el cuidado de los arrecifes al hacer snorkel.