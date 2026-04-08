El paraíso rosado que pocos conocen: así es una de las playas más extrañas y bellas del mundo

Viajar por el mundo es uno de los planes imperdibles para muchas personas y hay destinos que resultan de gran interés debido a su variada oferta y a sus múltiples posibilidades de vivir experiencias diferentes.

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Uno de ellos es Indonesia, un territorio que es considerado como fascinante debido a su diversidad natural y cultural. Con miles de islas, ofrece desde playas paradisíacas en Bali hasta paisajes volcánicos como el Monte Bromo.

Se dice que su biodiversidad es única, con selvas tropicales, arrecifes de coral y especies emblemáticas como el dragón de Komodo y, adicionalmente, destaca por su riqueza cultural y espiritual.

Es un destino perfecto tanto para quienes buscan relajarse como para los interesados en explorar culturas diferentes y vivir experiencias inolvidables.

Pink beach está ubicada en el Parque Nacional Komodo, declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Foto: Getty Images

Uno de los lugares mágicos para visitar en este país asiático es la playa rosada o Pink Beach, ubicada en el Parque Nacional de Komodo, un pintoresco lugar con arena de este color y una gran riqueza natural.

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1991 y los expertos aseguran que el tono se debe a la mezcla de arena blanca con diminutos fragmentos de corales rojos, foraminíferos y restos de conchas marinas. Se trata de un proceso natural que genera un contraste único con el mar turquesa y la vegetación del entorno.

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Según National Geographic, existen menos de 10 playas con arena rosada en todo el planeta y la de Komodo sobresale por su extensión y el contraste con el paisaje que la rodea.

Quienes deseen visitar este paradisíaco lugar, una de las temporadas recomendadas para hacerlo es entre abril y octubre, cuando el clima seco favorece la claridad del agua y la intensidad de los colores, brindándoles un espectáculo único a los visitantes.

Esta es una de las islas imperdibles de conocer en Indonesia. Foto: Getty Images

Es un buen destino para los aventureros y para quienes disfrutan de practicar actividades como snorkel y buceo en arrecifes de coral que albergan peces multicolores y tortugas marinas.

Un área protegida

Pink Beach hace parte de un área protegida con el objetivo de conservar su gran biodiversidad: el Parque Nacional de Komodo. Según la Unesco, este lugar alberga unas 1.000 especies marinas y casi 200 de aves. Además del dragón de Komodo, especies como el tiburón de arrecife, el delfín y la mantarraya habitan las aguas próximas a la playa.

En esta isla el acceso está regulado y el número de visitantes diarios es limitado para preservar el entorno, al tiempo que está prohibido llevarse arena o corales de la playa y se fomenta el turismo responsable, prohibiendo alimentar a los peces y promoviendo el cuidado de los arrecifes al hacer snorkel.