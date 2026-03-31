Indonesia se ha consolidado como un destino internacional imperdible. Es un lugar en el que los viajeros tienen la posibilidad de sumergirse en una diversidad única de paisajes, culturas y experiencias.

Indonesia elimina visa para los colombianos: ¿por qué visitar este país?

Se trata de un archipiélago compuesto por miles de islas, que ofrece desde playas paradisíacas y volcanes activos hasta selvas tropicales llenas de vida. Uno de sus destinos favoritos es Bali, que destaca por su equilibrio entre naturaleza, espiritualidad y ocio.

Además de su belleza natural, Indonesia cautiva por la calidez de su gente y su gastronomía llena de sabores intensos y variados. Viajar allí también significa descubrir una mezcla de religiones, lenguas y costumbres.

Nusa Penida, en la isla de Bali. Foto: Getty Images

Es un buen destino para quienes aman actividades como el buceo, el cual puede practicarse en arrecifes de coral. Se dice que cada experiencia en este mágico destino ofrece una conexión auténtica con un destino vibrante y lleno de contrastes.

Bali, la ‘Isla de los Dioses’

Como ya se mencionó, uno de los lugares preferidos de los viajeros es Bali, un paradisíaco destino que nadie quiere perderse. Allí predomina la fe hindú, a diferencia del resto de Indonesia, que es mayoritariamente musulmán o cristiano.

Así las cosas, el patrimonio cultural de Bali es diferente al del resto del archipiélago, y los rituales y ceremonias de la vida cotidiana, combinados con una actitud más tolerante hacia otras costumbres, hacen que Bali sea muy accesible para los visitantes.

Seis islas perfectas para tener unas vacaciones realmente relajantes en familia

Lugares de interés

Son diversos los sitios de interés que los viajeros pueden visitar allí. Por ejemplo, está el Monte Batur, que es el segundo volcán activo más grande de Bali. Es sagrado en la cultura balinesa, al igual que todas las montañas de la isla. Es catalogado como la montaña más fácil de escalar y contemplar el amanecer desde ese punto es una experiencia inolvidable.

Otro de los imperdibles es el templo Ulun Danu Bratan, considerado uno de los más bellos de la isla, a orillas del lago Bratan. Si se visita durante la temporada de lluvias, parece que flotara sobre las aguas del lago.

El Monte Batur es uno de los destinos imperdibles en Bali, Indonesia. Foto: Getty Images

Quien llega hasta Bali no puede dejar de visitar sus playas espectaculares y paradisíacas, según la plataforma de reservas Civitatis. La isla cuenta con una amplia selección de playas vírgenes, sobre todo en el sur, en la costa de Nusa Dua. Estos mágicos lugares destacan por sus aguas color turquesa que son perfectas para llevar a cabo actividades acuáticas como el surf o parasailing.

Esta isla tiene una gran oferta de especies como peces, tortugas y mantarrayas, y, por tanto, se ha consolidado como uno de los mejores lugares del mundo para bucear y practicar snorkel. Uno de los sitios para llevar a cabo este tipo de actividades es Nusa Penida y Nusa Lembongan.

Como si lo anterior fuera poco, otro de los atractivos de esta isla son las cascadas Nung Nung, que alcanzan los 70 metros de altura. Para acceder cerca de la caída del agua, se deben bajar más de 500 escaleras que esconden su camino, pero al final, con la belleza del lugar y el sonido del agua, el viajero se dará cuenta de que todo valió la pena.