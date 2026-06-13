A tres horas de Bogotá, el pueblo donde se tejen las mejores ruanas y el cordero asado es una delicia

Con 123 municipios, el departamento de Boyacá es el segundo con el mayor número de entes territoriales en Colombia. En cada uno de ellos, los viajeros encuentran diversidad de planes para hacer, lugares para visitar y platos típicos para degustar.

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Una de esas muchas opciones es Nobsa, un territorio reconocido por su riqueza cultural, su tradición artesanal y la producción de vinos. Lo apodan la “capital mundial de la ruana”, debido a la importancia que tiene la elaboración de esta emblemática prenda dentro de su economía y patrimonio cultural, además de que con los años esta actividad se ha convertido en un atractivo turístico.

En honor a esta tradición, que ha pasado de generación en generación, cada año se celebra el Día Mundial de la Ruana, una festividad que reúne a la comunidad en torno a actividades como muestras culturales, desfiles, concursos de diseño, exposiciones artesanales y presentaciones de música tradicional.

Aunque la programación puede variar en cada edición, el propósito central permanece intacto: promover las costumbres locales y destacar el valor de la ruana, confeccionada principalmente con lana de oveja.

A Nobsa se le conoce como 'capital mundial de la ruana'. Foto: Alcaldía Municipal de Nobsa/API.

Así las cosas, uno de los planes imperdibles para realizar en este destino boyacense es conocer de cerca el trabajo de los artesanos especializados en tejidos de lana, pues, además de ruanas, los habitantes de Nobsa elaboran mantas, bufandas y ponchos, entre muchas otras prendas.

Rica gastronomía

Además, en este municipio los viajeros también pueden disfrutar de una rica gastronomía, con varios platos típicos que resultan imperdibles.

Una de esas preparaciones tradicionales es el cordero asado que se prepara de forma tradicional en hornos de leña utilizando animales jóvenes criados en la región. Normalmente, la carne es marinada con ajo y cebolla, y se sirve acompañada de papa, yuca, ají y guarapo, una de las bebidas típicas en estas tierras.

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En la oferta de comida también se encuentran la carne a la llanera y el reconocido cocido boyacense, que no puede faltar en las degustaciones de quienes están de viaje por este lugar.

De igual forma, hay lugares icónicos para visitar como el parque principal, el cual tiene una particularidad y es que está diseñado alrededor de cuatro círculos, rodeado de palmeras que brindan sombra y contribuyen a crear un ambiente ideal para el descanso y la contemplación.

Nobsa es uno de los pueblos tradicionales de Boyacá. Foto: Getty Images

A este se suman la Capilla de Lourdes, la Iglesia de San Jerónimo, la Iglesia de Belencito, los tradicionales telares y los viñedos de la zona, donde es posible participar en actividades relacionadas con la cultura vitivinícola.

Los alrededores del municipio cuentan con escenarios naturales perfectos para quienes disfrutan del turismo de naturaleza, ofreciendo opciones como caminatas, cabalgatas y otras actividades al aire libre.

A lo largo del año, Nobsa realiza numerosas celebraciones populares, entre ellas el Día Mundial de la Ruana, las fiestas del Barrio Nazareth, la Virgen del Carmen, San Roque, San Jerónimo, el Festival Vallenato y las tradicionales festividades decembrinas.