Los ocho barrios más antiguos de Bogotá que todavía puede recorrer y que parecen detenidos en el tiempo

Bogotá está a pocos días de celebrar 488 años desde su fundación, y aunque hoy luce como una gran metrópoli llena de edificios, avenidas y nuevos desarrollos urbanos, todavía conserva sectores que mantienen viva una parte esencial de su historia. Estos barrios, que sobrevivieron al paso de los siglos, siguen siendo un atractivo para las personas que quieren conocer el origen de la capital colombiana y recorrer escenarios llenos de patrimonio, arquitectura colonial y tradición.

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La ciudad fue fundada el 6 de agosto de 1538 y aunque no fue la primera que se estableció en el país, sí terminó convirtiéndose en el principal centro político, económico y cultural del mismo. Antes de que se estableciera, ya existían varias ciudades:

Santa Marta (1525)

(1525) Cartagena de Indias (1533)

(1533) Santiago de Cali (1536)

(1536) Popayán (1537)

La historia y las crónicas cuentan que Gonzalo Jiménez de Quesada eligió establecer el nuevo asentamiento en el poblado indígena de Teusaquillo, ubicado al pie de los cerros orientales. La disponibilidad de agua, tierras fértiles, leña y la protección natural de Monserrate y Guadalupe fueron determinantes para tomar esa decisión.

Sin embargo, la organización oficial de la ciudad llegó varios siglos después. En 1774, el virrey de la Nueva Granada impulsó una reorganización administrativa que dividió a Bogotá en cuatro cuarteles y ocho barrios. Esa distribución tomó como referencia la actual calle 11 y la carrera Séptima, conocida entonces como la Calle Real.

Estos son los barrios y parroquias más antiguos de Bogotá. Foto: Getty Images

¿Cuáles son los barrios más antiguos de Bogotá?

Los ocho primeros barrios oficialmente establecidos fueron La Catedral, La Candelaria, Santa Bárbara, Egipto, Belén, Las Cruces, Usaquén y San Luis.

Muchos de estos sectores aún conservan calles empedradas, iglesias, plazas y edificaciones que permiten viajar al pasado mientras se recorren sus rincones.

Con el paso del tiempo, Santa Fe mantuvo ese nombre durante casi tres siglos, hasta que en el año 1819 la ciudad adoptó el nombre de Bogotá como homenaje a la antigua capital muisca ubicada en el actual municipio de Funza.

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Estas son las parroquias más antiguas de Bogotá

La historia también recuerda las primeras cuatro parroquias que impulsaron el crecimiento urbano entre los ríos San Francisco y San Agustín.

Santa Bárbara, San Victorino, Las Nieves y La Catedral cumplían funciones similares a las de los barrios actuales al tener la administración religiosa y civil.

Actualmente, recorrer estos lugares es una oportunidad para descubrir el pasado de Bogotá, admirar su arquitectura histórica y comprender cómo nació una ciudad que continúa transformándose sin olvidar sus raíces y legado histórico para todos.