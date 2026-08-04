Ni una ni dos: cuatro playas de Colombia entraron al exclusivo listado Beach 100 de 2026

Colombia sigue llamando la atención del turismo internacional sobre todo gracias a sus costas, a los paisajes que tienen y a la gran cantidad de playas que hay. Cuatro de estas fueron incluidas en la edición 2026 de Beach 100, una guía impulsada por la marca Corona que reúne 100 destinos de playa alrededor del mundo y resalta aquellos lugares que ofrecen experiencias auténticas, contacto con la naturaleza y un fuerte compromiso con la conservación de los ecosistemas marinos.

¿Es un buen momento para viajar? Así quedó el precio en Colombia de las visas de turismo y negocios B1/B2 para ingresar a los Estados Unidos tras caída del dólar

Los destinos colombianos seleccionados fueron Palomino, Isla Corona, Playa del Cabo y McBean Lagoon. Cada uno representa diferentes escenarios naturales del país, desde playas de arena blanca hasta ecosistemas rodeados de manglares y arrecifes, convirtiéndose en ejemplos de la diversidad que caracteriza las costas colombianas.

La guía Beach 100 busca inspirar a los viajeros a descubrir lugares donde la belleza natural se combine con la cultura local y el turismo responsable.

Playa de Palomino, en La Guajira, una de las destacadas a nivel internacional. Foto: A.P.I

En esta segunda edición llegaron 27 nuevas playas que están distribuidas en seis continentes. La selección incluyó tanto destinos poco conocidos como playas reconocidas internacionalmente por ser tan llamativas.

Para definir cuáles lugares integrarían el listado, los organizadores evaluaron tres aspectos principales:

Cultura de la playa.

Conexión con la naturaleza.

Paisajes naturales.

McBean Lagoon, en el archipiélago de San Andrés Foto: Corona Beach 100

De esta manera, el objetivo no solo es destacar sitios llamativos para visitar, sino también promover una forma de viajar que valore el entorno y fomente su protección.

La iniciativa hace parte de Living is Calling, la plataforma global de Corona que invita a las personas a salir de la rutina y disfrutar experiencias al aire libre en escenarios naturales.

Según sus impulsores, la intención es fortalecer el vínculo entre los viajeros y los espacios que visitan.

“La lista de las 100 playas nace precisamente para inspirar a más personas a salir, explorar, vivir experiencias memorables y responder al llamado de Living is Calling“, aseguró Álvaro de Luna, vicepresidente de Bavaria.

La playa de Latinoamérica que fue elegida como la mejor del mundo en el 2026

Además del reconocimiento a los destinos incluidos en la guía, la edición 2026 amplió el alcance del programa Beach 100 Grants, desarrollado junto con la organización Oceanic Global. Esta iniciativa busca apoyar proyectos locales enfocados en la protección de manglares, arrecifes de coral y otros ecosistemas esenciales para la salud de los océanos.

Con este reconocimiento, Colombia fortalece su posición como uno de los destinos costeros más atractivos de la región, demostrando que la riqueza natural también puede convertirse en un motor para impulsar un turismo más consciente, sostenible y responsable para las futuras generaciones.