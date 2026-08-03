¿Es un buen momento para viajar? Así quedó el precio en Colombia de las visas de turismo y negocios B1/B2 para ingresar a los Estados Unidos tras caída del dólar

El dólar estadounidense ha tenido en los últimos días una caída importante frente al peso colombiano, al ubicarse por debajo de los 3.200 pesos, uno de los niveles más bajos vistos en mucho tiempo.

Esta caída incide en el costo del trámite de las visas de turismo y negocios B1/B2 para ingresar a Estados Unidos, debido a que la tarifa consular está fijada en dólares y no en pesos colombianos.

Este lunes 3 de agosto, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.144,14. Teniendo en cuenta esta cifra como referencia, los 185 dólares que cuesta el trámite de la visa B1/B2 equivalen a aproximadamente 581.640 pesos colombianos.

Cabe anotar que hace unos meses, cuando el dólar estaba alrededor de 4.100 pesos, la misma tarifa equivalía a aproximadamente 758.500 pesos.

Eso significa un ahorro cercano a entre 175.000 y 180.000 pesos, únicamente por efecto de la tasa de cambio.

Consejos para aumentar las probabilidades de aprobación de la visa

Uno de los aspectos más importantes del proceso es llenar correctamente el formulario DS-160. Allí, cada dato debe coincidir con la realidad y con los documentos que presente la persona que solicite el trámite.

Cualquier inconsistencia, por pequeña que parezca, puede despertar dudas durante la revisión del caso.

Otro consejo clave consiste en responder todas las preguntas con honestidad. Inventar información, exagerar ingresos o esconder antecedentes puede convertirse en un motivo suficiente para que el cónsul niegue la solicitud.

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También se recomienda conocer bien el motivo del viaje y explicarlo con claridad. Durante la entrevista, las respuestas deben ser directas, concretas y coherentes, sin rodeos ni información innecesaria que pueda causar confusión.

La visa está adjuntada al pasaporte Foto: GettyImages

Los expertos en el tema también recomiendan demostrar vínculos sólidos con Colombia. Tener un empleo estable, estudios en curso, propiedades o familiares en el país ayuda a evidenciar que el solicitante tiene razones para regresar una vez termine su visita a Estados Unidos.

La puntualidad es otro factor que juega a favor. Llegar con tiempo suficiente, llevar toda la documentación solicitada y mantener una actitud respetuosa durante la entrevista ayuda a que se dé una buena impresión.

Asimismo, sugieren revisar varias veces la información antes de enviar el formulario, practicar posibles preguntas y evitar dejarse llevar por consejos de personas que prometen fórmulas infalibles para obtener la visa.

Viajar a Estados Unidos sin visa: quiénes pueden hacerlo y qué requisitos deben cumplir

Aunque muchas personas creen que presentar extractos bancarios con grandes sumas garantiza la aprobación, las autoridades valoran principalmente la credibilidad de la información y la consistencia del perfil de la persona que viaja.

Cada caso es analizado de manera individual, por lo que seguir estos consejos no garantiza el éxito. Sin embargo, sí puede disminuir las posibilidades de cometer errores que compliquen el proceso.

Prepararse con tiempo, responder con transparencia y presentar información clara siguen siendo las mejores herramientas para enfrentar la entrevista con mayor tranquilidad y aumentar las opciones de recibir una respuesta positiva al momento de solicitar la visa estadounidense.