Los mejores carros híbridos de 2026 ya tienen dueño: estos 5 modelos destacan y varios se venden en Colombia

La llegada de vehículos híbridos ha sido cada vez más notable en Colombia y en el mundo, en donde las nuevas tecnologías sostenibles comienzan a tener mayor impacto en la vida de los conductores, al ofrecer menores consumos de combustibles con costos de uso más bajos que los modelos tradicionales.

Este es el carro que se coronó en julio como el favorito de los colombianos: ya superó las 10.000 ventas en 2026

Es por ello que millones de usuarios comienzan a buscar cuáles son aquellos carros que responden a sus necesidades, ya sea la comodidad, autonomía, tipos de modos y nivel de mantenimiento.

Precisamente, el medio de comunicación U.S. News & World compartió un estudio que muestra cuáles son los 5 modelos híbridos más destacados en el medio, esto a través de los premios “Best Cars for the Money 2026”, en donde se tuvo en cuenta a carros, camionetas, SUV y minivans que dan las mejores combinaciones de calidad y precio dentro de sus categorías.

El estudio tuvo un total de 20 categorías, en donde los vehículos ganadores representan las que han sido las mejores propuestas de valor en el mercado de carros sostenibles. Curiosamente, varios de estos coches ruedan por las calles y vías de Colombia.

Estos fueron los mejores carros híbridos durante el 2026

Tras un proceso de evaluación, en donde se tuvieron en cuenta elementos clave como el consumo de combustible, confiabilidad, costos de mantenimiento y el precio de compra, el estudio mostró cuáles son los mejores modelos híbridos dentro de sus respectivas categorías.

Los carros elegidos fueron los siguientes:

Hyundai Elantra Hybrid 2026.

Toyota Camry 2026.

Kia Niro 2026.

Kia Sportage Hybrid 2026.

Mazda CX-90 PHEV 2026.

En el caso del Hyundai Elantra Hybrid, esta es la quinta vez consecutiva que consigue este logro. Este modelo se destaca por tener interiores espaciosos, así como excelentes características tecnológicas.

Hyundai Elantra Hybrid 2026 Foto: Hyundai - API

Asimismo, dentro de sus principales fortalezas se encuentra un consumo de hasta 54 millas por galón en conducción combinada en ciudad y carretera.

Refiriéndose ahora al Toyota Camry 2026, este ofrece una tracción integral opcional, algo que no se puede encontrar en otros modelos que utilizan esta clase de tecnología.

Toyota Camry 2026 Foto: Toyota - API

Además, presenta unos costos de mantenimiento muy bajos en su segmento, en donde es capaz de ofrecer un amplio espacio, grandes características de seguridad y una buena experiencia de manejo.

En cuanto al Kia Niro 2026, este ofrece la mejor relación calidad-precio, al permitir un consumo de 53 millas por galón, así como un interior amplio, buen nivel de equipamiento y, finalmente, una garantía extensa.

Kia Niro 2026 Foto: Kia - API

El siguiente es el Kia Sportage Hybrid 2026, el cual proporciona un gran rendimiento de combustible, varias características atractivas, además de un espacio para pasajeros y carga casi líder en su clase. A esto también se le suma un gran desempeño y estilo moderno.

Finalmente, se encuentra el Mazda CX-90 PHEV 2026, un coche familiar de tres filas que tiene a su disposición 323 caballos de fuerza y un diseño sofisticado tanto por dentro como por fuera.

El coche tiene incorporado un potente motor eléctrico y una batería de 17,8 kWh, proporcionándole un par motor eléctrico instantáneo y una autonomía de hasta 42 kilómetros en modo totalmente eléctrico.