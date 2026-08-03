Las dos condiciones que habría puesto Vinicius para renovar su contrato con el Real Madrid

Vinicius Jr. regresó a entrenamientos con el Real Madrid, pero su futuro sigue en el aire. El atacante brasileño finaliza contrato en 2027 y ha recibido sondeos del Arsenal de Inglaterra para mudarse en este mercado de fichajes.

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Las negociaciones con Florentino Pérez están en marcha desde hace varias semanas; sin embargo, Vini parece tomarse su tiempo para dar una respuesta final.

Según el diario Sport de España, serán días claves hasta el desenlace de esta novela. Arsenal está atento a cada novedad sobre este caso que podría terminar con el brasileño en la Premier League para la próxima temporada.

Lo cierto es que el Real Madrid ya tiene terreno abonado en caso de que Vinícius se vaya. Actualmente están en negociaciones con el RB Leipzig para quedarse con los servicios de Yan Diomandé, extremo marfileño que se destacó en el Mundial 2026 por su velocidad y desequilibrio.

Las condiciones de Vinicius Jr

Más allá de todo lo que le ha dado al Real Madrid, la relación de Vinicius con la hinchada no es la mejor y eso se ve reflejado en que las negociaciones para asegurar su continuidad estén siendo más demoradas de lo normal.

Sport apunta que el brasileño, a través de su representante, habría puesto dos condiciones sobre la mesa para quedarse en el Santiago Bernabéu.

La primera se refiere al bonus de fidelidad que estaría incluido en su contrato actual. “Al renovar, Vinicius considera que se extingue el anterior contrato, por lo que debería percibir esta cantidad, y el club blanco no lo considera así y desea negociar la cantidad por una prima de renovación”, apunta el medio español.

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El segundo punto son las condiciones salariales. “Vinicius se quedaría a más de 10 millones de euros por temporada de diferencia con Mbappé y cree que él también se ha ganado el rol de jugador estratégico para el club blanco”, apunta Sport.

“El Madrid le ha dejado claro que la oferta es definitiva, pero hay margen negociador en este tema y habrá que ver si las dos partes llegan a un acuerdo intermedio”, añade dicha versión.

Vinicius termina contrato con el Real Madrid en 2027 Foto: AP

Teniendo a Vinicius en la sede de entrenamiento, ahora bajo las órdenes de José Mourinho, serán días claves para definir su futuro profesional.

Arsenal sabe que no será una operación fácil por la trascendencia del jugador; sin embargo, han hecho sus gestiones y están preparados para lanzar una oferta cuando llegue el momento.

En caso de confirmarse la salida de Vinicius, es muy probable que otros clubes de Europa se sumen a la puja y sea una novela de varios posibles destinos hasta el final del mercado de verano. La fecha límite es el 31 de agosto, cuando se cierra la ventana de inscripciones en Inglaterra y España.