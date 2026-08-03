La reacción íntima de Vozinha al recibimiento multitudinario en su nuevo club: “Sinceramente”

Todo un suceso fue la llegada de Vozinha a Chile para unirse a Colo-Colo de dicho país. Una gran cantidad de espectadores lo recibieron en el aeropuerto y zonas aledañas como un héroe del arco que firma hasta 2027.

Para el golero sensación del pasado Mundial 2026, todo lo que vive a sus 40 años es una auténtica locura. En las redes sociales del elenco austral le grabaron cada una de sus reacciones y momentos más íntimos tras el caluroso recibimiento del que fue protagonista.

Allí, ante las cámaras de su nuevo club les confesó que estaba “Sinceramente un poco...” sorprendido. Y que “no esperaba tanta gente después del tiempo que demoró todo para llegar aquí. Es muy gratificante”.

Las primeras palabras de Vozinha en su arribo a Chile para incorporarse a Colo-Colo



Presentado por Jetour



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Vozinha's first words upon arriving in Chile to join Colo-Colo



Presented by Jetour



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As primeiras palavras da Vozinha ao chegar ao Chile para se juntar ao… pic.twitter.com/VjnkrcTQfJ — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

La marea de personas que hubo, los regalos recibidos, entre otras muestras de afecto lo hicieron sentir sumamente querido al desembarcar en Sudamérica.

El presidente, Aníbal Mosa que lideró toda la negociación para hacerse con el guardameta que brilló en la Copa Mundo pasada le explicó a la llegada al hotel de concentración el equipo al que arribaba Vozhina: “La fuerza se lo da la gente”.

“Es un equipo que está esperando que juegue el fin de semana porqué es la alegría”, recopilaron de las frases más sentidas del directivo hacia su nuevo jugador.

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¿Cuándo debuta en Colo-Colo?

El próximo partido de Colo-Colo vs. Unión La Calera en Chile será el domingo, 9 de agosto por el torneo local. Dicho día no se cree que vaya de titular el golero de Cabo Verde, pero sí existe la chance de que ya esté en el banco de suplentes.

Frente a O’Higgins el domingo 16 del mes en curso sí se podría ver la primera titular de Vozinha en su nueva casa. Además, porqué los chilenos jugarían en el estadio Monumental, donde ofician habitualmente de locales.

Vozinha ya se encuentra en Santiago Foto: Redes sociales

Salto a Sudamérica a los 40 años

Después de una Copa Mundo brillante con su nación, a Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, se le dio la oportunidad de jugar con un equipo lejos de África, de donde originariamente es.

Su carrera profesional comenzó en Batuque FC, uno de los clubes tradicionales de Cabo Verde. Posteriormente defendió los colores de Progresso do Sambizanga, de Angola, antes de dar el salto al fútbol europeo.

En el continente mencionado pasó por Zimbru Chișinău, de Moldavia; Gil Vicente y GD Chaves, de Portugal; AEL Limassol, de Chipre; y AS Trenčín, de Eslovaquia, acumulando experiencia en diferentes ligas y competiciones. Tras finalizar su etapa en Chaves, acordó su llegada a Colo Colo de Chile en 2026.

Con la selección de Cabo Verde debutó en 2012 y rápidamente se convirtió en el guardameta titular. Disputó las Copas Africanas de Naciones de los años 2013, 2015, 2021 y 2023, además de ser el capitán del equipo durante varios años.

Vozinha, arquero figura del Mundial 2026 con Cabo Verde. Foto: DPPI via AFP

En el Mundial 2026 fue una de las grandes figuras del torneo, liderando la histórica participación de Cabo Verde y consolidando su nombre como uno de los arqueros más destacados del fútbol africano.

Las redes sociales le cambiaron la vida al portero quien pasó de ser un desconocido a convertirse en todo un fenómeno por sus atajas contra rivales de peso como España y Argentina.