Carro embistió a Primož Roglič: publicación dio cuenta de la gravedad y es duda para la Vuelta a España

Habiendo empezado agosto, ya se cuentan los días para que se dé inicio a la Vuelta a España 2026. Será la tercera grande del calendario, donde habrá figuras rutilantes intentando hacerle frente al poderío de Tadej Pogačar.

Uno que estaba en los planes de su equipo era Primož Roglič. Dicho ciclista esloveno no es descartado, pero por lo que él mismo reportó a través de una publicación en redes sociales, las dudas aumentan luego de ser atropellado por un carro.

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Sí, en Europa también pasa y esta vez el afectado fue el del Red Bull-BORA-hansgrohe. En sus redes sociales Roglič sufrió la foto de los hematomas en sus piernas y dio cuenta de la gravedad del suceso.

Adicionalmente, reportó que se vio obligado a bajarse de carreras en las que esperaba estar: “Me atropelló un coche hace unos días... Lamentablemente, no podré participar en San Sebastián ni en Burgos... no es la situación ideal, pero así es la vida”.

Su decisión de parar es obligada y busca que la rehabilitación sea pronta para ir a suelo ibérico: “Ahora, toda la atención puesta en @lavuelta; ¡trabajamos con la esperanza de que las cosas mejoren!“.

Justamente, La Vuelta en la publicación hecha por Primož a través de Instagram le contestó diciéndole: “Que te mejores pronto”.

Cuatro coronas en España para Roglič

Primož Roglič es uno de los ciclistas más exitosos en la historia de la Vuelta a España. El esloveno conquistó la ronda española en cuatro oportunidades: 2019, 2020, 2021 y 2024, cifra con la que igualó el récord histórico de victorias en la clasificación general, compartido con el español Roberto Heras.

Su primer título llegó en 2019 tras imponerse con autoridad en la montaña y la contrarreloj. Posteriormente defendió con éxito el maillot rojo en 2020 y 2021, logrando tres coronas consecutivas, un registro que solo unos pocos ciclistas han conseguido en la historia de la competencia.

Primož Roglič celebra su título de campeón en la Vuelta a España 2024 Foto: Getty Images

Después de no poder ganar las ediciones de 2022 y 2023, Roglič regresó en 2024 con el equipo Red Bull-BORA-hansgrohe para recuperar el trono.

Su victoria le permitió alcanzar su cuarta corona en la Vuelta y entrar definitivamente en la historia de la carrera como el máximo ganador junto a Heras.

Además de esos títulos, el esloveno ha sumado múltiples triunfos de etapa y ha demostrado una notable regularidad en la prueba, consolidándose como una de las grandes figuras del ciclismo moderno.

Pogačar, el rival a vencer

Hace unas cuantas semanas que Tadej Pogačar ganó el Tour de Francia 2026 y, ahora, se traza quedarse también con la Vuelta a España que inicia a finales de agosto.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates. Foto: AFP

En las últimas horas el esloveno dio a conocer que irá a carreteras ibéricas a en busca de completar su trilogía de triunfos en las grandes vueltas del ciclismo mundial.

Hasta la fecha ha ganado un Giro de Italia (2024), cinco Tour de Francia (2020, 2021, 2024, 2025 y 2026) y solo le queda por adjudicarse La Vuelta, en donde quedó tercero en 2019 cuando debutó en las carreras top de Europa.