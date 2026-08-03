Jeju United vs. Bayern Múnich: canal y hora para ver el estreno de Luis Díaz en pretemporada

Luis Díaz tendrá sus primeros minutos con el Bayern Múnich este martes, 4 de agosto, enfrentando al Jeju United en Corea del Sur. El colombiano fue convocado para la gira de amistosos por Asia y ha recibido el cariño de los miles de hinchas que han llegado para contemplar al conjunto bávaro.
Aunque todavía faltan varias estrellas por unirse a la pretemporada, el equipo de Vincent Kompany empieza a tomar forma camino al debut en la Bundesliga.
Lucho se presentó a entrenamientos el fin de semana, luciendo un nuevo ‘look’ con el pelo totalmente tinturado de plateado. El domingo emprendió viaje hacia Corea del Sur y este lunes ya entrenó en el estadio donde jugará su primer amistoso de pretemporada.
Jeju United vs. Bayern Múnich será transmitido, de manera exclusiva, por la plataforma de FC Bayern TV Plus. Para verlo es necesario tener una suscripción pagada directamente en la página web del club alemán o su aplicación móvil.
El pitazo inicial está programado para las 6:00 de la mañana (hora de Colombia) en el Jeju World Cup Stadium, ubicado en la ciudad de Seogwipo.
Tercer amistoso del Bayern Múnich
Este será el tercer amistoso del Bayern Múnich en lo que va de la pretemporada. Su balance hasta ahora es de una derrota contra Wehen Wiesbaden (2-1) y una espectacular goleada en el tradicional amistoso ante Rottach-Egern (0-15).
Kompany recuperó algunas piezas importantes para el once titular, como es el caso de Luis Díaz, Konrad Laimer y Josip Stanišić. Esos nombres se sumaron a Joshua Kimmich y Manuel Neuer, que ya llevaban algunas sesiones de entrenamiento adicionales.
Harry Kane y Michael Olise, principales figuras del Bayern, se unirán a la concentración hasta después de la gira por Asia. Este permiso especial se les concedió por haber disputado todos los partidos hasta el último fin de semana del Mundial 2026, cuando se enfrentaron en el partido por el tercer puesto.
Esta visita contra Jeju United será especial para el coreano Kim Min-Jae, que ha sido la sensación en la llegada del Bayern a tierras asiáticas. “Estoy muy contento de estar aquí con el equipo; es un momento muy importante para mí en Corea. Contra el Jeju SK podremos aprender mucho unos de otros. Estoy deseando que llegue”, dijo.
La titularidad de Luis Díaz depende del cuerpo técnico, pues apenas lleva un puñado de sesiones y necesita entrar en ritmo de competencia tras las vacaciones que disfrutó en Colombia junto a su familia más cercana.
A qué hora y dónde ver el amistoso del Bayern Múnich
- Jeju United vs. Bayern Múnich - Audi Summer Tour
- Lugar: Jeju World Cup Stadium
- Fecha y hora: Martes 4 de agosto de 2026, 6:00 a. m. (COL)
- Canal: FC Bayern TV Plus