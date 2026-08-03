Gustavo Puerta confirmó lo de su nuevo club: “Es cierto” y este es el que más cerca está de ficharlo

El pasado Mundial 2026 le dejó a la Selección Colombia la satisfacción de encontrar un talento que servirá para los años venideros. Se trata de Gustavo Puerta, quien tomó con 23 años el reto del medio campo y lo cumplió a cabalidad.

Por encima de otros de mayor experiencia, el que milita, hasta ahora, en Racing de Santander de España se mostró sólido y con una personalidad arrolladora para llevar las riendas de la Tricolor.

Gustavo Puerta y Luis Díaz celebrando con la Selección Colombia durante el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Justo por dicho torneo mundialista con tan altos puntajes, fue que empezó a llamar la atención de clubes de renombre en el Viejo Continente para ficharlo. Se habló de instituciones como Porto, Zenit, entre otras de un largo listado.

En las últimas horas, el mismísimo Puerta ha hecho referencia a esas versiones en una entrevista con El Espectador: “Se habla de muchas cosas… es cierto que hay muchos rumores y se debe a lo que se hizo en la Copa Mundo”.

Sin confirmar nada, dio a conocer que lleva con calma cualquier posibilidad que se le pueda presentar. “Esperando a ver qué pasa para mi futuro”.

Sobre sus gustos personales en cuanto a equipos de Colombia y Europa, respectivamente, no tuvo tapujo para decir: “Soy hincha del Deportivo Cali. En Europa me gusta el Barcelona, Manchester City, Bayern”.

Apuntando alto para su futuro

Conocedor de su potencial y valorando lo que tiene en sus piernas, Puerta espera que le llegue la oportunidad de ir a un club y liga del más alto nivel en Europa.

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“Mi objetivo y sueño es jugar en un club grande. Quiero seguir jugando y dándole continuidad a lo que estoy haciendo. Quiero ser protagonista y poder jugar competencias europeas como Champions o la Europa League”, se proyecta de cara a los años siguientes.

Adicionalmente, no solo espera trascender en el equipo que represente, sino también darle una felicidad al país que tuvo la más reciente hace 25 años. “Quiero darle continuidad a lo que vengo haciendo y hasta ganar algo con Colombia. Sería un sueño”.

Un club de Europa suena con fuerza

De acuerdo a las versiones de la prensa deportiva, AS Roma sería la escuadra que esté más cerca del fichaje del volante tasado en más de 20 millones de euros por Racing de Santander.

Por menos de esa cifra, los ibéricos no van a despedir a Puerta. Ahí entonces es que empieza la puja y por eso varios que se veían como opciones se han ido bajando. Uno que ya no estaría en la pelea es Porto, mientras que otro como Bayern Múnich no se ha movido en lo absoluto.

Gustavo Puerta, del Racing de Santander y la Selección Colombia Foto: Getty Images

Así pues, y mientras todo se resuelve para Gustavo, este sigue ligado al Santander en el que se presentó en las últimas horas a los entrenamientos de la pretemporada.

En un comunicado oficial, Racing dio a conocer que su apetecida joya ya estuvo este lunes con todo el grupo en la sede de entrenamiento: “La principal novedad de la sesión matinal del cuadro cántabro fue la vuelta de Gustavo Puerta tras haber disputado el Mundial 2026 con la Selección de Colombia”.