Conductor del Spark azul enfrenta otra denuncia: así fue el angustiante viaje que relató un pasajero

Luego de que el pasado 30 de julio de 2026 se conociera sobre la inmovilización del vehículo Spark azul, involucrado en subirse a un puente peatonal, otro caso de intolerancia circuló en redes sociales.

Inmovilizan en Cajicá el Spark azul protagonista de la temeraria maniobra en un puente peatonal de Bogotá

Durante esta ocasión, un ciudadano emitió un video denunciando un hecho en el que estaría presente el ya ahora reconocido carro. En estos hechos, la persona indica que había pedido un servicio de transporte por medio de la plataforma DiDi, en donde el vehículo que aceptó la prestación sería el Spark azul.

Esta denuncia fue difundida por el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, quien publicó en sus redes sociales el testimonio del ciudadano que aseguró haber viajado con demasiada preocupación.

MANEJANDO DROGADO, USANDO UNA IDENTIDAD FALSA EN DIDI Y EVADIENDO LA POLICÍA PASÁNDOSE TODOS LOS SEMÁFOROS EN ROJO🚨🚨



¡Así estaría conduciendo el imbecil del spark azul!



Esta denuncia que nos llegó es GRAVE, no estamos hablando solo de un conductor imprudente. Estamos ante… pic.twitter.com/FzFmqUFKpJ — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) August 1, 2026

El denunciante informó que el conductor que lo recogió aparecía identificado en la plataforma con el nombre de “Gustavo”, afirmando que no tenía una foto de perfil.

Dentro del recorrido, la persona comentó que tanto él como su pareja estaban demasiado preocupados al notar un fuerte olor de marihuana al ingresar al coche.

“Fuimos en el recorrido un poco nerviosos debido a que, desde que nos recogió, olía muy fuerte a marihuana. Luego pensamos que era por la zona donde nos había recogido, que fue por la zona del Virrey. Sin embargo, el olor muy fuerte se mantuvo hasta el final de nuestro viaje, hasta nuestro destino”, comenta el denunciante.

Inmovilización de vehículo Spark Azul Foto: Imágenes extraídas de la cuenta de X de @JD_Quinteror

Asimismo, el ciudadano mencionó que durante el transcurso del trayecto, el conductor mostraba índices de ansiedad, así como en múltiples ocasiones realizar maniobras que no respetaban las normas de tránsito.

“Sin embargo, en el trayecto el conductor se veía demasiado nervioso y actuaba de manera muy extraña. Parecía estar bajo los efectos de una sustancia alucinógena. En varias oportunidades pasamos por retenes de la Policía y de la Policía de Tránsito, así como por controles rutinarios, los cuales el conductor evitaba en exceso, incluso circulando a alta velocidad”.

Fue tras estas acciones que tanto el denunciante como su pareja tomaron la decisión de salirse del coche en el momento en que este parara en un semáforo en rojo.

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No obstante, afirma que esta opción no se pudo concretar, ya que el conductor no paraba donde tenía que hacerlo. Por estas razones, ha tomado la decisión de poner una denuncia ante los hechos.

“Esto nunca se pudo realizar debido a que el vehículo tuvo varias oportunidades de pasar el semáforo en rojo y se voló muchísimos pares. No tuvimos la oportunidad de salir por esta misma razón, y por eso mismo hago la denuncia pública, así como la respectiva denuncia en el aplicativo del servicio de transporte particular. He visto en redes sociales también que el señor ha sido buscado por la Policía debido a que tiene varios videos en su contra”.

Ante estos hechos, el concejal del distrito, Juan Diego Quintero, hizo un llamado a las autoridades para atender la situación y, en caso de comprobar que el conductor del Spark azul estuvo implicado en el asunto.

“Esta denuncia que nos llegó es GRAVE, no estamos hablando solo de un conductor imprudente. Estamos ante hechos que podrían comprometer la seguridad de los ciudadanos y, eventualmente, tener relevancia penal. Le pido a la Policía Nacional investigar de inmediato este caso y determinar si el conductor del polémico Spark azul incurrió en delitos, además de las infracciones de tránsito denunciadas”.