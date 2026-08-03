Tome nota de cómo funcionará el pico y placa en Medellín entre el 3 y el 6 de agosto: hay nueva rotación

El pico y placa sigue siendo una de las medidas más utilizadas en las principales ciudades del país, y Medellín continúa aplicándola como parte de sus acciones para optimizar el tránsito vehicular.

Atentos conductores de carros y motos en Medellín: este lunes 3 de agosto empieza a regir la nueva rotación del pico y placa

El objetivo principal de esta disposición es mejorar la movilidad y disminuir las congestiones que se presentan con frecuencia en las zonas de mayor circulación.

Con esta estrategia se busca que los conductores permanezcan menos tiempo en los trancones, lo que también contribuye a reducir la contaminación ambiental y favorece una mejor calidad de vida en la ciudad.

El sistema opera mediante días y horarios específicos en los que ciertos vehículos tienen limitada su circulación en algunas áreas. Sin embargo, hay vías y sectores donde la restricción no aplica.

Se refuerzan los controles de pico y placa en Medellín. Foto: Suministrada a SEMANA.

La rotación se organiza según los números de las placas: en el caso de los carros particulares, se tiene en cuenta el último dígito, mientras que para las motocicletas se considera el primero.

Según el cronograma establecido por la Secretaría de Movilidad de Medellín, la medida regirá de la siguiente manera entre el 3 de agosto y el 6 de agosto:

Vehículos particulares y motos:

Lunes 3 de agosto: 5 - 8

Martes 4 de agosto: 1 - 4

Miércoles 5 de agosto: 0 - 2

Jueves 6 de agosto: 3 - 6

Pico y placa en agosto: así funcionará la medida en Bogotá

Taxis:

Lunes 3 de agosto: 2

Martes 4 de agosto: 3

Miércoles 5 de agosto: 9

Jueves 6 de agosto: 5

Los horarios definidos son de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. para carros particulares y de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. para taxis. Además, es importante precisar que el viernes 7 de agosto no regirá la restricción debido a que es día festivo.

Para este segundo semestre del 2026, la Alcaldía confirmó que están exentas del pico y placa algunas vías, como por ejemplo las que se utilizan para ingresar al norte por la Autopista Sur: carrera 64A (vía colectora) entre las calles 75B y 88.

En el caso de los que se desplazan por la avenida Regional, la restricción no funcionará en el lazo sur-oriente hacia la calle 78 (Puente del Mico), la calle 78 en sentido oriente-occidente y la carrera 64C.

Estas son las vías que estarán exentas durante este segundo semestre de 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín.

También están exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C, en sentido oriente-occidente (calzada norte); la carrera 64C, en sentido sur-norte (costado oriental), entre la calle 78 y la calle 88; y la calle 88, entre las carreras 64C y 64A. Además, está exenta la Autopista Sur en jurisdicción de Itagüí.

Por último, la Secretaría de Movilidad recordó que no acatar la norma puede generar una multa de $875.452 en 2026, además de la posible inmovilización del vehículo si se detecta la infracción.