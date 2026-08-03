Polémico arbitraje en Santa Fe vs. Once Caldas: esto dicen los expertos sobre el penal no pitado

Once Caldas sacó un empate de su visita a Independiente Santa Fe en Bogotá. El cuadro manizaleño pudo incluso llevarse la victoria de El Campín con el polémico penal no pitado en el primer tiempo, luego de un contacto de Andrés Mosquera Marmolejo sobre Andrés Roa dentro del área.

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Carlos Betancur, árbitro central, consideró que no era falta del portero de Santa Fe y dio continuidad al juego desde el saque de meta, a pesar de los reclamos del banquillo visitante.

Desde el VAR tampoco hicieron el respectivo llamado para la revisión en el campo de juego y la jugada se convirtió en la polémica más importante de la fecha 2.

Y es que los analistas arbitrales aseguran que era claro penal de Mosquera Marmolejo sobre Roa. “Betancur omitió penal”, apuntó José Borda en su cuenta de X.

El exárbitro y analista arbitral considera que “el árbitro Betancur y el VAR no dieron como penal la falta del portero Marmolejo sobre Roa. El jugador del Once juega el balón y el portero de manera imprudente lo chocó y lo derribó”.

El VAR Central, cuenta especializada en polémicas arbitrales del fútbol colombiano, también señaló el error del árbitro Betancur y sus asistentes en cabina.

“Mosquera Marmolejo salió a destiempo y se llevó por delante a Andrés Roa, clara imprudencia“, apuntó. ”El volante del Once llega primero al balón, y aunque lo tira largo, este seguía en juego cuando recibió el impacto. Betancur no dio nada y el VAR, Mauricio Pérez, no llamó“.

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Para ese momento del partido, Santa Fe ya iba ganando 1-0 gracias al gol tempranero de Jader Obrian. Once Caldas se sacudió en la segunda mitad y logró el empate a través de un golazo al ángulo de Jefry Zapata.

Los cardenales se volvieron a poner por delante con la pelota quieta, pero Andrés Colorado decretó el empate definitivo sobre el minuto 82. Al final se dividieron los puntos, aunque al Once le quedó la sensación de haber podido ganar con ese penal no sancionado por el árbitro.

Betancur es otro que se quiere quedar sin trabajo 🤐 pic.twitter.com/Pieg0MVRYk — Zulu 🇮🇹 (@ZuluRg4l) August 3, 2026

Declaraciones de Hernán Darío Herrera

Hernán Darío Herrera, técnico de Once Caldas, no quiso entrar en detalles sobre la jugada en la que Andrés Roa terminó derribado dentro del área. “No sé si fue penal, no voy a entrar en ese tema”, dijo.

“Hay que valorar mucho lo que hicieron los jugadores hoy dentro del terreno de juego”, apuntó.

El ‘Arriero’ Herrera destacó el planteamiento con el que lograron incomodar a Santa Fe. “El equipo hoy vino a hacer una propuesta ofensiva, atacar a Santa Fe. Nosotros lo analizamos en la semana, antes de venir acá. Estuvimos viendo videos, veíamos que podíamos hacer daño por banda”, explicó.

“Lo hicimos bien, se mejoró mucho en el segundo tiempo para poder empatar este partido que era muy difícil. Santa Fe es un equipo complicado, que juega bien. Nosotros vinimos a ganar el partido, nos vamos tranquilos con el empate”, declaró.