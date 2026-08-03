Jurados de ‘MasterChef Celebrity’ estallaron contra dos participantes por un imperdonable error

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity se llevó a cabo una prueba de caja misteriosa en parejas, en la que los participantes de la temporada 2026 tuvieron que poner manos a la obra para preparar una de las recetas seleccionadas por la producción y los jurados.

MasterChef Celebrity: reto en parejas dejó sorpresas y dos famosos se llevaron el pin de inmunidad

Bandeja paisa, pitas rellenas y platos libaneses fueron algunas de las preparaciones que dejó la noche. Sin embargo, en medio de la degustación, el trío de chefs conformado por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso se molestó al percatarse de un grave error cometido por Lui y Virginia.

¿Que hicieron Lui y Virginia en el último reto?

A través de las cámaras, la actriz y la comediante fueron captadas probando el plato con las manos antes de que los chefs terminaran la degustación de todas las preparaciones, una acción que las dejó en desventaja y les valió un duro regaño por parte de los jueces.

“Veo las alcaparras y así tan deliciosas y dije ‘una no va a hacer la diferencia’ y no sé, es una cosa que uno ni piensa. Qué pena”, dijo Lui antes de tomar algunas.

Posteriormente, su compañera Virginia deslizó el dedo sobre una de las cremas árabes y se la llevó a la boca para comprobar su sabor: “Virgi después se para y ve el hummus y lo prueba, con un dedito”, afirmó Lui.

Para esta ocasión, el jurado no tenía contemplado probar todos los platillos. De un total de once parejas, solo seleccionarían seis y, cuando faltaba una por pasar, llamaron a Lui y Virginia. En un primer momento, ambas se negaron sin dar mayores explicaciones; no obstante, tuvieron que obedecer la decisión de los chefs.

“Esto está mordisqueado. A esto se ve que le metieron el dedo. Así se pierde la oportunidad de ganarse un pin de inmunidad. Muchas gracias”, dijo Nicolás de Zubiría.

“Es que no se pueden comer lo que van a traer al atril (...) No pueden hacer conjeturas hasta que terminemos”, agregaron sus colegas.

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Esto opinaron los otros participantes de MasterChef Celebrity 2026

Pese al incómodo momento que vivieron Lui y Virginia, algunos de sus compañeros reaccionaron con emoción al darse cuenta de que se abría un nuevo cupo para pasar al atril, mientras que otros aprovecharon para opinar frente a las cámaras del programa de cocina sobre lo ocurrido.

Pautips: “Uno pasar un plato manoseado, en ningún restaurante, o sea no”.

Jimmy Vásquez: “Pero las hacen ir adelante para humillarlas y para decirles que se devuelvan”.

Participantes fueron regañadas frente a las cámaras del programa de cocina. Foto: Canal RCN

Marcela Carvajal: “De eso aprendemos todo”.

Sebastián Villalobos: “Seguro las vieron probando porque pensaron que como no habían llamado al pollo, no las iban a llamar a ellas”.

Lina Tejeiro: “¿Para qué probar del plato que vas a llevar al atril. No tiene sentido".