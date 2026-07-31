Noche de eliminación en MasterChef Celebrity 2026: ¿Quién se despidió de la cocina tras el tensionante reto?

La competencia culinaria más vista del país vivió una nueva jornada decisiva este viernes 31 de julio. Tras la entrega del último reto de salvación, siete celebridades llegaron a la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2026 vistiendo el delantal negro y con la obligación de convencer al jurado para asegurar su permanencia en el programa.

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La prueba exigió precisión técnica en la preparación de salsas y un manejo riguroso de las cocciones, aspectos que terminaron inclinando la balanza en el veredicto final.

Los participantes en riesgo durante esta entrega fueron Martha Restrepo, Luciano D’Alessandro, Luisa Vergara, Víctor Tarazona, Julieta Piñeres, Marcela Carvajal y Angélica Blandón.

El reto de eliminación giró en torno a la elaboración de un plato donde el elemento protagónico debía ser la salsa BBQ en sus distintas variantes: Hot, Dulce y Original.

Con un tiempo límite de 60 minutos, las celebridades debían integrar esta preparación de forma armónica con sus proteínas y guarniciones, un objetivo que resultó más complejo de lo previsto para varios de los concursantes.

Durante la evaluación de los platillos, la actriz Marcela Carvajal destacó entre sus compañeros al recibir elogios del cuerpo de jurados. La ejecución técnica de su salsa y el balance general de su propuesta le permitieron asegurar su continuidad sin contratiempos en la competencia.

Por el contrario, la jornada presentó severas dificultades para otros tres participantes, cuyos platos concentraron las observaciones más contundentes de la noche:

Luisa Vergara: Fue señalada por incorporar rodajas de naranja en un plato compuesto por carne y puré de papas. A juicio de los chefs evaluadores, la combinación carecía de congruencia conceptual.

Fue señalada por incorporar rodajas de naranja en un plato compuesto por carne y puré de papas. A juicio de los chefs evaluadores, la combinación carecía de congruencia conceptual. Martha Restrepo: Optó por la preparación de una hamburguesa acompañada con tres papas como guarnición. El jurado cuestionó la simplicidad de la propuesta para un tiempo de 60 minutos y advirtió que la carne quedó seca, quedando corta frente al estándar exigido en estas instancias.

Optó por la preparación de una hamburguesa acompañada con tres papas como guarnición. El jurado cuestionó la simplicidad de la propuesta para un tiempo de 60 minutos y advirtió que la carne quedó seca, quedando corta frente al estándar exigido en estas instancias. Angélica Blandón: Presentó una pierna pernil cuya cocción rozaba el punto de quedar cruda. Asimismo, la chef Belén Granados e integrantes del jurado señalaron que la salsa BBQ carecía de sabor y presentaba una consistencia demasiado líquida.

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Tras deliberar sobre el desempeño de los concursantes, los evaluadores concentraron la decisión de eliminación entre Luisa Vergara, Martha Restrepo y Angélica Blandón, al considerar que sus preparaciones registraron las fallas más marcadas de la jornada.

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Finalmente, el jurado determinó que la actriz Angélica Blandón debía abandonar la competencia. La falta de cocción adecuada en la proteína y las falencias estructurales en la elaboración de la salsa fueron los factores determinantes para su salida de la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2026.