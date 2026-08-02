A lo largo de la semana pasada mucho se habló de la posibilidad de una privatización del Mundial. En cabeza de Gianni Infantino estaba dicha propuesta a la que se opuso UEFA, Concacaf, la AFC, entre otras entidades y miembros de la propia Fifa.

De acuerdo a lo argumentado por los opositores, iba a ser una negocio que le beneficiaría únicamente al máximo dirigente del balompié mundial.

Gianni Infantino, presidente de FIFA. Las múltiples críticas echaron al piso su plan de privatización del Mundial. Foto: Getty Images

Carlos Cordeiro, consejero principal del presidente de la Fifa aseguró que era “un mal negocio para los miembros de la Fifa, un mal negocio para el fútbol y un mal negocio para el futuro a largo plazo del juego”.

El director de operaciones de Fifa, Kevin Lamour sentenciaba que era "un proyecto de una sola persona”, refiriéndose a que Infantino iba a ser el único que iba a ganar ampliamente.

En parte lo dicho por estos miembros era verídico. Basados en la información suministrada por The Times, se pudo conocer que el salario de Infantino se elevaría de 3 millones de euros -sin contar las bonificaciones que superarían los 2 millones- a una cifra astronómica.

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El valor que empezaría a devengar Infantino si lograba firmar el trato iba a ser de unos 30 millones de euros sin contar las bonificaciones, de acuerdo a lo expuesto por el medio citado.

En pesos colombianos eso serían unos 109.407.900.000 (ciento nueve mil cuatrocientos siete millones novecientos mil pesos colombianos).

La reacción del Real Madrid a la caída del negocio

La retirada del controvertido proyecto comercial del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es “una buena noticia para el fútbol”, valoró este domingo el Real Madrid.

El club blanco expresó además su agradecimiento “a la UEFA, a las confederaciones y federaciones, y a todas las instituciones que se opusieron con firmeza y responsabilidad a este proyecto”.

“El Real Madrid C. F. valora muy positivamente la decisión tomada por la FIFA de abandonar la propuesta de venta parcial de los derechos comerciales de sus competiciones. Nuestro club considera que es una buena noticia para el fútbol, para sus instituciones y, sobre todo, para los millones de aficionados a nuestro querido deporte”, escribió el gigante español en un comunicado.

Ante la firme oposición de la UEFA y de varias confederaciones internacionales, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció la noche del viernes al sábado la retirada de su proyecto dirigido a crear una empresa -la FIFA Forward Entreprise (FFE)- abierta a inversores privados y encargada de gestionar las actividades comerciales y los eventos de la instancia, incluida la Copa del Mundo.

UEFA se paró sobre la raya ante los nuevos proyectos de la Infantino y la FIFA. Foto: Getty Images

La UEFA, que había amenazado “por unanimidad” con un boicot a las próximas competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, afirmó el sábado que el dirigente italo-suizo “perdió la confianza” de la instancia y de “otros muchos miembros de la familia del fútbol”, e hizo un llamado a un cambio de gobernanza.

El Real Madrid, uno de los miembros fundadores del abortado proyecto de la Superliga europea, anunció el pasado mes de febrero haber sellado un acuerdo con la UEFA por el interés del fútbol europeo que puso fin a años de guerra abierta con la instancia.

*Con información de la AFP.