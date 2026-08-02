Video: espectacular recibimiento a Luis Díaz en Corea del Sur; el más buscado por los hinchas del Bayern

Luis Díaz ya se reintegró a los entrenamientos de pretemporada con el Bayern Múnich, para alistar una nueva campaña que promete más goles y asistencias. Tras su participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia y unas merecidas vacaciones, Lucho ya está en Corea del Sur para la gira de amistosos en el denominado Audi Summer Tour.

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Bayern Múnich saldrá como máximo favorito a las diferentes competencias en las que se presentará. En la Champions League tendrá aires de revancha tras la prematura eliminación en la campaña pasada y otra vez querrá títulos de la Bundesliga y de la Copa de Alemania.

Tras el Mundial 2026, su tridente de ataque se ve más solvente y maduro físicamente con Michael Olise y Harry Kane, semifinalistas en la Copa del Mundo de Norteamérica. Así, vuelve por lo alto a la Bundesliga con Luis Díaz como su principal figura.

Precisamente, Lucho causó sensación en su llegada a la isla de Jeju, en Corea del Sur, donde avanzará en la pretemporada con el gigante bávaro. En imágenes oficiales, se ve el cariño de los hinchas surcoreanos por el guajiro.

Apenas se dejó ver, los fanáticos asiáticos le pidieron firmas y fotos a Luis Díaz; en las imágenes aparecen una bandera de Colombia y varias camisetas del Bayern.

Nuevo look para el Audi Summer Tour

En medio del cariño de los hinchas en Corea del Sur, Luis Díaz impresionó con un nuevo aspecto en su cabello. Lucho se dejó ver con un tono blanco grisáceo que impactó en las redes sociales. Es la primera vez que el guajiro aparece en escena con ese color.

Hasta el 5 de agosto, el campeón récord de Alemania permanecerá en la isla surcoreana de Jeju. Posteriormente, viajará a Hong Kong, donde estará hasta el sábado 8 de agosto.

Luis Díaz en el entrenamiento del Bayern Múnich. Foto: Bayern Múnich

La lista de viajeros está compuesta por 26 jugadores, entre ellos Luis Díaz, Konrad Laimer y Josip Stanišić, quienes fueron el último grupo en reintegrarse a la pretemporada del equipo bávaro.

No forman parte de la expedición Serge Gnabry, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Lennart Karl y Bryan Zaragoza, quienes continúan trabajando en sus planes individuales de recuperación.

Mientras Lucho siente el cariño de los hinchas en Asia Oriental, se espera que pueda encontrar el nivel para una temporada exigente a título personal, luego de pasar desapercibido en el Mundial 2026, en el que cayó en octavos de final.