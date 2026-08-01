Al-Hilal llegó a las puertas de Luis Díaz para dañar su cabeza y con una propuesta multimillonaria tentarlo a irse hacia Medio Oriente.

En días pasados se empezó a hacer referencia a ese posible fichaje del colombiano por el cuadro de Arabia Saudita. Se vio como otro negocio de esos en los que los árabes querían sacar de la élite una figura para dar un golpe de opinión.

Luis Díaz es tentado por Al-Hilal. Bayern Múnich no quiere dejar ir al guajiro Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Según los reportes de la prensa internacional, el elenco de Riad estaba dispuesto a duplicarle a Lucho lo que actualmente devengaba anualmente en Bayern Múnich. Eso en pesos colombianos sería una escandalosa cifra de unos 90.758 millones de pesos colombianos aproximadamente.

Al día serían alrededor de unos 245.047.000 pesos colombianos (doscientos cuarenta y cinco millones cuarenta y siete mil). Lo que constituiría un salario imposible de pagar en cualquier otra parte del mundo.

Bayern Múnich se pronunció sobre la venta de Luis Díaz: directivo aclaró el tema de Al-Hilal

Bayern Múnich ganó 15-0 sin tener a Luis Díaz: impresionante goleada en partido amistoso

Lo que ganaría Díaz por año, mes, día, hora y minuto si se fuese con Al-Hilal:

Por temporada: 25.000.000 €

25.000.000 € Por mes: 2.083.333 €

2.083.333 € Por semana: 480.769 €

480.769 € Por día: 68.493 € (tomando un año de 365 días)

68.493 € (tomando un año de 365 días) Por hora: 2.854 €

2.854 € Por minuto: 47,57 €

47,57 € Por segundo: 0,79 €

Bayern Múnich sentó su posición

Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern de Múnich, volvió a pronunciarse sobre el futuro de algunas de las principales figuras del equipo. En los últimas días, el dirigente fue consultado sobre una eventual venta de Michael Olise y de Luis Díaz.

Primero se refirió a los rumores que vinculaban al extremo francés con el Real Madrid. “Me partí de risa con esos rumores. Solo comprobé cuánto tiempo le queda de contrato. Tres años. Para mí no es un tema en absoluto”, afirmó.

Hoeness insistió en la postura del club alemán y añadió: “Podría venir ahora el emperador de China y tampoco hablaríamos con él”.

El presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeneß y Luis Díaz. El directivo fue certero sobre la venta del colombiano Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Después de responder sobre Olise, el directivo extendió el mensaje al colombiano: “Lo mismo vale para Luis Díaz”. Con esa declaración dejó claro que el Bayern no contempla negociar al atacante guajiro, pese al interés que ha surgido desde Arabia Saudita.

El dirigente explicó las razones económicas y deportivas de esa posición: “Tendríamos que estar locos. Gastas 60 o 70 millones, quizá recibes 120, y luego vas detrás de otros jugadores sin saber cómo van a rendir con nosotros”.

Finalmente, reforzó la idea de mantener intacto el ataque del club bávaro. “Estamos en la afortunada situación de tener en Díaz, Kane y Olise al mejor tridente del mundo. Tendríamos que estar completamente locos si siquiera pensáramos en vender a alguno de ellos”, concluyó.

Luis Díaz seguirá ligado al Bayern Múnich, tras rumores con Al-Hilal. Foto: Getty Images

Esto deja por completo cerrada la puerta a un traspaso de esas dimensiones de Díaz Marulanda hacia la Saudi Pro League.

Versiones de prensa también hablar de que el futbolista se negó a que eso avanzara, mostró compromiso por los germanos a los que se uniría en la pretemporada que está prevista a realizarse en Asia.

Allí estará todo el plantel de Bayern Múnich desde el próximo martes, 4 de agosto, enfrentando al Jeju United de Corea del Sur.